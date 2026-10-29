i EZB-Chefin Christine Lagarde sucht vorzeitig den Ausgang Reuters Neun Monate früher EZB-Beben! Christine Lagarde wird zurücktreten Paukenschlag bei der Europäischen Zentralbank! Christine Lagarde soll schon im Februar 2027 abtreten – neun Monate vor Ende ihrer Amtszeit. Von Newsdesk Heute 29.10.2026, 11:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Paukenschlag an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB)! Präsidentin Christine Lagarde (70) wird ihren Posten bereits im Februar 2027 räumen. Damit tritt die Französin rund neun Monate vor dem regulären Ende ihrer Amtszeit zurück.

Das meldet die EZB am Donnerstag: "Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hat heute den EZB-Rat und den Präsidenten des Europäischen Rates, António Costa, darüber informiert, dass sie am 7. Februar 2027 von ihrem Amt zurücktreten wird."

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Eigentlich bis Oktober im Amt

Seit Monaten wird über einen vorzeitigen Abgang der EZB-Chefin spekuliert. Nun zeichnet sich offenbar ein konkreter Zeitplan ab.

Lagarde steht seit dem 1. November 2019 an der Spitze der Europäischen Zentralbank. Ihre achtjährige Amtszeit würde regulär erst am 31. Oktober 2027 enden. Mit ihrem Rücktritt wird sie dieses Mandat deutlich früher beenden.

Bereits im September hatte Lagarde einen vorzeitigen Abschied in den Raum gestellt: "Ich schließe nicht die Möglichkeit aus, ein paar Monate vor Ablauf meiner Amtszeit zurückzutreten", erklärte sie damals in einem Interview.

Wechsel zum Weltwirtschaftsforum?

Schon länger wird die Französin mit einer neuen Spitzenfunktion beim Weltwirtschaftsforum in Verbindung gebracht. Das Weltwirtschaftsforum ist insbesondere für sein jährliches Treffen internationaler Politiker und Wirtschaftsvertreter in Davos bekannt.

Laut dem neuen Bericht soll Lagarde bereits Gespräche über eine mögliche Führungsrolle dort geführt haben. Eine offizielle Bestätigung für eine neue Position liegt bislang nicht vor.