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Wegen einer Überschreitung des zulässigen Höchstwerts eines Wirkstoffs wird eine bestimmte Charge zurückgerufen. (Symbolbild)
Wegen einer Überschreitung des zulässigen Höchstwerts eines Wirkstoffs wird eine bestimmte Charge zurückgerufen. (Symbolbild)
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Achtung beim Einkauf

Gesundheitsgefahr! Trauben werden jetzt zurückgerufen

Achtung beim Griff zu Weintrauben! Wegen einer Überschreitung des zulässigen Höchstwerts eines Wirkstoffs wird eine bestimmte Charge zurückgerufen.
Von Newsdesk Heute
29.10.2026, 10:08
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Bei diesen Trauben ist Vorsicht geboten! Der Lieferant Villafrut SRL ruft eine bestimmte Charge kernloser, heller Tafeltrauben zurück. Grund dafür ist ein auffälliges Ergebnis bei einer Routinekontrolle.

Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass der zulässige Höchstwert des Wirkstoffs Acetamiprid überschritten wurde. Weil gesundheitliche Risiken nicht ausgeschlossen werden können, sollen die betroffenen Trauben nicht gegessen werden.

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Diese Trauben sind betroffen

Der Rückruf betrifft die Packung "TAFELTRAUBEN KERNLOS HELL 500G" mit der Chargennummer Pro L 2652541 und der GGN 4059883043006. Die Angaben stehen direkt auf dem Produktetikett.

Kunden können bereits gekaufte Packungen zurückgeben und erhalten ihr Geld zurück. Ein Kassenbon ist dafür nicht notwendig.

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Der Lieferant bedauert den Vorfall. Für weitere Informationen steht Villafrut SRL unter der E-Mail-Adresse [email protected] zur Verfügung.

red, 29.10.2026, 10:08
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