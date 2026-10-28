i Wertvollste Marken der Welt: Mit umgerechnet 462,5 Milliarden Euro bleibt Apple die Nummer 1. iStock Wertvollste Marken Apple bleibt an der Spitze, Tesla stürzt dramatisch ab Apple bleibt die wertvollste Marke der Welt. Nvidia legt um 71,5 Prozent zu, Tesla verliert 37,8 Prozent. Das zeigt das neue Interbrand-Ranking. Von Team Wirtschaft 28.10.2026, 21:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Apple bleibt die wertvollste Marke der Welt! Der US-Technologiekonzern führt auch 2026 das internationale Ranking der Markenberatung Interbrand an. Der geschätzte Markenwert des iPhone-Herstellers stieg auf 514,6 Milliarden US-Dollar (+9,3 Prozent).

Was die Analyse auch zeigt: Während Technologieunternehmen kräftig zulegen, müssen zahlreiche Autohersteller teils dramatische Verluste hinnehmen. Bewertet wird dabei der wirtschaftliche Wert einer Marke, nicht der Börsenwert des gesamten Unternehmens.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Das sind die zehn wertvollsten Marken der Welt

Hinter Spitzenreiter Apple belegt Microsoft mit einem Markenwert von 443,7 Milliarden Dollar (+14,2 Prozent) den zweiten Platz. Auf Rang drei folgt Google mit 389,3 Milliarden Dollar (+22,8 Prozent). Der Suchmaschinenkonzern überholte damit Amazon, das trotz eines Zuwachses auf 351,8 Milliarden Dollar (+10 Prozent) auf Platz vier zurückfiel.

Den fünften Rang sichert sich Samsung mit 105,2 Milliarden Dollar (+16,2 Prozent). Dahinter folgt bereits der Chipkonzern Nvidia, der mit einem Markenwert von 74 Milliarden Dollar (+71,5 Prozent) den größten Zuwachs aller 100 untersuchten Marken verzeichnet.

Instagram erreicht mit 65,5 Milliarden Dollar (+14,4 Prozent) Platz sieben. Coca-Cola behauptet mit 60,3 Milliarden Dollar (+0,4 Prozent) Rang acht.

Als einziger Autohersteller unter den zehn wertvollsten Marken landet Toyota auf Platz neun. Allerdings verloren die Japaner deutlich an Wert und kommt nur noch auf 59,5 Milliarden Dollar (-19,9 Prozent). Die Top Ten komplettiert YouTube mit 58,9 Milliarden Dollar (+21,7 Prozent).

Nvidia ist der größte Gewinner

Der spektakulärste Aufstieg gelingt Nvidia. Der US-Chipkonzern verbesserte sich innerhalb eines Jahres von Rang 15 auf Platz sechs. Sein Markenwert stieg von 43,2 auf 74 Milliarden Dollar (+71,5 Prozent). Bereits 2025 hatte Nvidia mit einem Plus von 115,9 Prozent einen außergewöhnlichen Zuwachs verzeichnet.

Auch abseits der Top-Marken gibt es bemerkenswerte Gewinner. Musikdienst Spotify steigerte seinen Markenwert auf 20,5 Milliarden Dollar (+37,8 Prozent) und landet damit auf Platz 39.

Der Fahrdienstvermittler Uber legt auf 17,2 Milliarden Dollar (+34,7 Prozent) zu und erreicht Rang 52. Beim Baumaschinenhersteller Caterpillar steigt der Markenwert auf 12,3 Milliarden Dollar (+33,1 Prozent), was Platz 68 bedeutet. Die Handelsplattform Shopify verbesserte sich auf 8,9 Milliarden Dollar (+28,4 Prozent) und belegt Rang 86.

Nach Einschätzung von Interbrand profitieren insbesondere Unternehmen, die neue Geschäftsfelder erschließen und ihre Marken über das ursprüngliche Kerngeschäft hinaus erfolgreich weiterentwickeln. Künstliche Intelligenz spiele dabei eine wesentliche Rolle.

Tesla verliert 38 Prozent seines Markenwerts

Am anderen Ende der Rangliste steht Tesla. Der E-Auto-Pionier von Elon Musk verzeichnet mit minus 37,8 Prozent den größten Verlust aller 100 Marken. Der Markenwert sackte von 29,5 auf 18,3 Milliarden Dollar ab. Damit stürzte Tesla innerhalb eines Jahres von Platz 25 auf Rang 50.

Auch der Sportartikelhersteller Nike gehört zu den größten Verlierern. Der Markenwert brach auf 21,7 Milliarden Dollar (-35,5 Prozent) ein. Nike fiel damit von Rang 23 auf Platz 32 zurück.

Besonders hart trifft es außerdem die italienische Luxusmarke Gucci. Sie büßte 30,7 Prozent ihres Markenwerts ein und kommt nur noch auf 8,1 Milliarden Dollar. In der Rangliste ging es von Platz 69 auf Rang 93 bergab.

Zu den fünf größten Verlierern zählen außerdem die Autohersteller Nissan mit 7,2 Milliarden Dollar (-23,2 Prozent) und Volkswagen mit 11,6 Milliarden Dollar (-23 Prozent).

Die Bilder des Tages i ?

Auch mit deutschen Autobauern geht’s bergab

Überhaupt zählt die Autoindustrie zu den großen Verlierern des diesjährigen Rankings. Laut Interbrand verzeichnete die Branche den stärksten Rückgang aller untersuchten Bereiche.

Besonders deutlich wird das bei den deutschen Herstellern. Mercedes-Benz fiel mit einem Markenwert von 40,8 Milliarden Dollar (-18,6 Prozent) von Platz zehn auf Rang 20 zurück. BMW büßte ebenfalls deutlich ein und landet mit 38,4 Milliarden Dollar (-17,9 Prozent) auf Platz 22.

Auch Audi und Porsche mussten Verluste hinnehmen. Audi kommt auf 12,4 Milliarden Dollar (-19,5 Prozent) und belegt Platz 65. Bei Porsche ging der Markenwert auf ebenfalls 12,4 Milliarden Dollar (-17,5 Prozent) zurück, was Rang 66 bedeutet. Mit 11,6 Milliarden Dollar (-23,0 Prozent) schafft Volkswagen im 2026er-Ranking nur noch Platz 71.

Anders verlief das Jahr für Ferrari. Die italienische Luxusautomarke steigerte ihren Markenwert auf 17,7 Milliarden Dollar (+14,7 Prozent) – Rang 51. Auch Hyundai (+1,6 Prozent), Kia (+2,7 Prozent) und der chinesische Elektroautobauer BYD (+4,5 Prozent) konnten sich steigern.

Vier neue Marken unter den Top 100

Neben den Auf- und Absteigern verzeichnet Interbrand auch mehrere Neuzugänge. Der Schweizer Versicherungskonzern Zurich steigt mit 15 Milliarden Dollar auf Rang 58 ein. Der japanische Technologiekonzern Hitachi erreicht mit 8,1 Milliarden Dollar Platz 90.

Neu dabei sind außerdem das Medizintechnikunternehmen GE HealthCare mit 7,7 Milliarden Dollar auf Rang 95 und Hewlett Packard Enterprise mit 7,3 Milliarden Dollar auf Platz 99.