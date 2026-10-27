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Allein auf dem iPhone schließt das Update auf die Version iOS 27.2 rund 160 Sicherheitslücken.
Allein auf dem iPhone schließt das Update auf die Version iOS 27.2 rund 160 Sicherheitslücken.
iStock / ChatGPT / Heute.at
Hunderte Sicherheitslücken

Apple-Alarm! Darum müssen iPhone-User sofort handeln

Apple hat Hunderte gefährliche Sicherheitslücken geschlossen. Betroffen sind auch iPhones. Nutzer sollten jetzt dringend ein Update installieren.
Von Team Wirtschaft
27.10.2026, 11:33
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Wer Apple-Geräte besitzt, sollte jetzt dringend handeln! Grund: Mit einem umfangreichen Update hat Apple fast 330 Sicherheitslücken behoben. Allein das neue iPhone-Betriebssystem iOS 27.2 schließt mehr als 160 Schwachstellen.

Einige der Sicherheitslücken hätten Angreifern Zugriff auf persönliche Daten ermöglichen können. Besonders heftig: Bei einer Schwachstelle hätte eine schädliche App sogar ohne Zustimmung des Nutzers auf die Kamera zugreifen können.

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Persönliche Daten waren in Gefahr

Auch bei Apples Künstlicher Intelligenz gab es ein Sicherheitsproblem. Dadurch hätten Angreifer aus der Ferne auf vertrauliche Daten zugreifen können.

Eine weitere Schwachstelle betraf die Mail-App. Apple bietet eine Funktion an, mit der Nutzer ihre echte E-Mail-Adresse verbergen können. Durch einen Fehler hätte diese trotzdem sichtbar werden können.

Auch beim Surfen im Internet gab es Sicherheitsrisiken. Mehr als 30 der behobenen Schwachstellen betreffen die Technik hinter dem Browser Safari. In manchen Fällen hätten manipulierte Webseiten ausgereicht, um schädliche Programme auszuführen.

Update auch für ältere Systeme

Das neue Update iOS 27.2 steht für das iPhone 11 und alle neueren Modelle bereit. Auch Nutzer, die noch das ältere Betriebssystem iOS 26 verwenden, bekommen mit iOS 26.7.2 wichtige Sicherheitskorrekturen.

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Selbst Besitzer älterer Geräte wie des iPhone XS, XS Max oder XR gehen nicht leer aus. Für sie gibt es das Update iOS 18.7.11. Apple hat außerdem Sicherheitsupdates für iPads, Macs, Apple Watches und weitere Geräte veröffentlicht.

Wer abwartet, kann leicht zum Opfer werden

Laut Apple gibt es keine Hinweise darauf, dass eine der Schwachstellen bereits gezielt für Angriffe ausgenutzt wurde. Trotzdem sollte man mit dem Update nicht lange warten. Denn mit den veröffentlichten Informationen über die Sicherheitslücken könnten Angreifer gezielt nach Geräten suchen, auf denen die Aktualisierung noch fehlt.

tmw, 27.10.2026, 11:33
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