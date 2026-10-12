Darum verteilt A1 jetzt plötzlich E-Autos an Kunden

Riesen-Aktion beim Mobilfunk-Riesen! Österreichs größter Telekom-Anbieter A1 feiert sein 30-jähriges Bestehen und startet ein Mega-Gewinnspiel für Kunden mit über 600 Preisen. Die Verlosung läuft ab sofort über die hauseigene Smartphone-App und über die Website.
Verlost werden drei vollelektrische VW ID. Polo, 60 aktuelle Samsung-Smartphones sowie 600 Samsung-Gadgets. Zusätzlich gibt es online auf der Aktionsseite A1.net/treue exklusive Tickets für Sport-, Kultur- und Community-Events zu gewinnen.
Doch nicht nur da gibt es etwas abzustauben. Wer bereits einen Vertrag bei A1 hat, erhält individuell freischaltbare Jubiläumsvorteile wie kostenlose Tarif- und Speed-Upgrades.
Mitmachen können Kunden direkt über die "Mein A1"-App im Menüpunkt "Vorteile" oder online auf der Treue-Seite des Anbieters. Auch in den Filialen wird das Jubiläum zelebriert – mit Gewinnspielen und KI-Fotoautomaten für einen 90er-Look. Zudem besteht die Möglichkeit, Handyhüllen persönlich zu gestalten.