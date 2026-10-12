i Der Mobilfunker A1 feiert sein 30-jähriges Jubiläum mit dem bisher größten Gewinnspiel der Firmengeschichte. A1 Telekom Austria AG / APA-Fotoservice / Juhasz Mobilfunker hat Geburtstag Darum verteilt A1 jetzt plötzlich E-Autos an Kunden Bei A1 geht’s rund! Zusätzlich zu drei E-Flitzern bringt der Mobilfunker nun auch Handys und Eventtickets unter die Leute. Was dahintersteckt. Von Team Wirtschaft 12.10.2026, 17:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Riesen-Aktion beim Mobilfunk-Riesen! Österreichs größter Telekom-Anbieter A1 feiert sein 30-jähriges Bestehen und startet ein Mega-Gewinnspiel für Kunden mit über 600 Preisen. Die Verlosung läuft ab sofort über die hauseigene Smartphone-App und über die Website.

Drei VW ID. Polo als Hauptgewinne

Verlost werden drei vollelektrische VW ID. Polo, 60 aktuelle Samsung-Smartphones sowie 600 Samsung-Gadgets. Zusätzlich gibt es online auf der Aktionsseite A1.net/treue exklusive Tickets für Sport-, Kultur- und Community-Events zu gewinnen.

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Doch nicht nur da gibt es etwas abzustauben. Wer bereits einen Vertrag bei A1 hat, erhält individuell freischaltbare Jubiläumsvorteile wie kostenlose Tarif- und Speed-Upgrades.

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Aktionen auch in den Filialen

Mitmachen können Kunden direkt über die "Mein A1"-App im Menüpunkt "Vorteile" oder online auf der Treue-Seite des Anbieters. Auch in den Filialen wird das Jubiläum zelebriert – mit Gewinnspielen und KI-Fotoautomaten für einen 90er-Look. Zudem besteht die Möglichkeit, Handyhüllen persönlich zu gestalten.