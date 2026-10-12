i In Paris enthüllt: Citroën 2CV Concept (2026), die vollelektrische Neuauflage der kultigen Ente. Stellantis / Citroën Neuvorstellung in Paris Comeback der Ente! So schaut der neue Kult-Citroën aus Vier Räder unter einem Regenschirm: Citroën bringt den legendären 2CV als leistbaren Stromer zurück. Alle Details zum Wiedersehen mit der Ikone. Von Team Wirtschaft 12.10.2026, 12:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie war das Auto einer ganzen Generation, ein Symbol für Freiheit und Minimalismus auf vier Rädern: der legendäre Citroën 2CV, von Fans und Fahrern liebevoll einfach "Ente" genannt. Jetzt feiert die französische Kult-Kiste ihr Comeback.

Neues Modell soll nur 15.000 Euro kosten

Auf dem Pariser Autosalon enthüllt Citroën das "2CV Concept" – und gibt damit einen konkreten Ausblick auf ein neues Serienmodell, das bis 2028 um rund 15.000 Euro auf die Straße kommen soll.

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Der 3,76 Meter lange Kleinwagen ist zwar neun Zentimeter kürzer als das Original von 1948, orientiert sich aber insgesamt stark am historischen Vorbild: Die Silhouette übernimmt die gewölbte Dachlinie, abgerundete Kotflügel und frei stehende Rundscheinwerfer an der Front. Dazu kommen ein händisch aufrollbares Stoff-Faltdach, sichtbar montierte Scheibenwischer, 18-Zoll-Stahlräder und die markanten, schmalen Blinkleuchten in den hinteren Dachsäulen.

Im Newcomer steckt jede Menge Ur-Ente drin

Wo ebenfalls jede Menge Ur-Ente drinsteckt: Hupe und E-Motor klingen beim Anfahren wie der alte Zweizylinder. Die Fächer in den Türen sind extra so geformt, dass rohe Eier heil bleiben – genau wie beim legendären Test für das allererste Modell aus den 1930er-Jahren.

Auf den Pedalen sitzen Hase und Schildkröte als Symbole für Gas und Bremse, auf der Windschutzscheibe steht der Zahlencode "48/90/26" für Baujahre und Neuauflage. Das digitale Kennzeichen am Heck zeigt auf Knopfdruck die weltweiten Kosenamen des Autos an.

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Radio ist gleichzeitig eine tragbare Musikbox

Im Innenraum verzichtet Citroën auf ein klassisches Armaturenbrett und setzt auf eine zentrale Zylinder-Einheit mit quadratischem 8-Zoll-Display, das Comic-Grafiken des Zeichners Jean-Luc Delvaux nutzt. Hinzu kommen ein Einspeichenlenkrad und ein Smart-Vision-Display, das Infos ins Blickfeld des Fahrers rückt. Am Dachhimmel sorgt eine Lichterkette für Stimmung, die breiten Sitzbänke tragen das traditionelle Karomuster auf sichtbaren Rohrrahmen.

Die Bilder des Tages i ?

Die vordere Bank lässt sich für Pausen oder Picknicks komplett herausnehmen. Musik liefert das herausnehmbare Radio "Radioën", das auch außerhalb des Autos als tragbare Box genutzt werden kann. Dank Leichtbauweise wiegt das Auto nur rund eine Tonne. Dadurch kommt der E-Flitzer mit einer kleineren und günstigeren Batterie aus.