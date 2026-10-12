i Milka und McCafé stärken gemeinsam die Keks-Kategorie Shane Shaw, istock (Symbolbild) Aktion bis 12. Dezember So bekommst du bei McDonald's einen Kaffee gratis Milka und McCafé starten eine neue Aktion! Beim Kauf gekennzeichneter Kekspackungen gibt es einen Gratis-Kaffee und die Chance auf Gold. Von André Wilding 12.10.2026, 12:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kekse und Kaffee sind ein kulturell etabliertes Paar – eine Kombination, die in Österreich vor allem am Nachmittag konsumiert wird. Unter dem Motto "Vergolde deinen Nachmittag" greift Milka dieses Ritual nun mit einer neuen Aktion in Kooperation mit McCafé auf – und schenkt Konsumenten gekennzeichneter Milka Kekspackungen einen gratis Kaffee und die Chance auf 81,1g Goldgewinn im Wert von ca. 10.000 Euro.

Den Nachmittags-Kaffee zusammen mit ein paar Keksen zu genießen, zählt zur eingespielten Routine vieler Österreicher. Das belegen auch die Zahlen: Die Österreicher:innen trinken jährlich im Durchschnitt über 1.000 Tassen Kaffee1 – das sind fast drei Tassen pro Tag und bringt uns auf Platz sechs im weltweiten Vergleich. 2 Ein besonders beliebter Moment für die Kombination mit etwas Süßem ist der Nachmittag: Schließlich finden 38 Prozent des Keks-Konsums am Nachmittag statt.

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Gratis Kaffee

als Kaufanreiz Diesen in der österreichischen Tradition fest verankerten gemeinsamen Moment von Kaffeegenuss und Kekskonsum setzt Milka mit der neuen Aktion "Vergolde deinen Nachmittag" in Kooperation mit McCafé in Szene:

Ab sofort können sich Konsumenten mit jeder gekennzeichneten Milka Kekspackung der Milka Cookies Sensations, Choco Wafer sowie Choco Mini Stars einen gratis Cappuccino Regular oder Verlängerten Regular in allen McCafés in Österreich holen, indem sie den "goldenen" Packungsabschnitt an der McCafé-Kassa abgeben.

Wer seine Rechnung anschließend auf der Website https://goldenernachmittag.milka.at/#goldgewinn hochlädt, hat zusätzlich die Chance auf 81,1g Goldgewinn im Wert von ca. 10.000 Euro.

Neue Impulse für die Keks-Kategorie

Die in der Aktion inkludierten Produkte Milka Cookies Sensations, Choco Wafer sowie Choco Mini Stars zählen zu den Keks-Bestsellern von Milka.

"Mit dem Ausbau des Nachmittagsrituals und der Einbindung von McCafé als starkem Kooperationspartner möchten wir die Reichweite, Käuferfrequenz sowie Spontankäufe in der Keks-Kategorie weiter ausbauen. Unterstützt wird dies durch aufmerksamkeitsstarke POS-Dekorationen wie Rondelle sowie eine prägnante Topperkommunikation auf jedem Milka Keksdisplay. Darüber hinaus sorgt eine umfassende 360°-Kampagne für enormen Mediasupport und zusätzliche Sichtbarkeit über alle relevanten Kommunikationskanäle hinweg", so Nina Mahnik, Head of Marketing Österreich bei Mondelēz International.

Auch Tanja Wallner, Marketing Team Lead bei McDonald‘s Österreich, freut sich über die impactstarke Kooperation: "Wenn zwei starke Marken zusammenkommen, entstehen besondere Erlebnisse: Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Mondelēz schaffen wir neue Genussmomente abseits klassischer Kanäle. So gewinnen wir Aufmerksamkeit, stärken die Markenwahrnehmung und inspirieren Konsument:innen zum Ausprobieren neuer Produkte."

Die Bilder des Tages i ?

Die Aktion startete am 31.08. und läuft bis 12.12.2026 (gratis Kaffee) bzw. 19.12.2026 (Goldgewinn).