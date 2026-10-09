i Steigende vs. sinkende Nachfrage: E-Autos wurden im Jahresvergleich teurer, Diesel und Benziner günstiger. iStock Was das für Preise heißt Mega-Trend! Interesse an gebrauchten E-Autos explodiert Innerhalb eines Jahres ist die Nachfrage nach gebrauchten Stromern um 78 Prozent gestiegen. Was das für die Preise heißt – ein AutoScout24-Check. Von Team Wirtschaft 09.10.2026, 08:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Nahostkonflikt und die dadurch massiv gestiegenen Spritpreise haben das Interesse an gebrauchten E-Autos explodieren lassen. Das zeigt eine Untersuchung des Online-Automarktplatzes AutoScout24. Konkret lag die Nachfragen nach nicht mehr ganz neuen Stromern im September 2026 bereits 78 Prozent über Vorjahr.

Verbrenner immer weniger gefragt

Gleichzeitig haben Verbrenner deutlich an Boden verloren. Die Nachfrage nach Autos mit Dieselmotor ging um 17 Prozent zurück, Benziner kamen auf –5 Prozent. Parallel ist das Angebot an Dieselfahrzeugen um 16,6 Prozent, jenes an Benzinern um 11,3 Prozent gestiegen. Wer einen gebrauchten Verbrenner sucht, trifft damit auf eine größere Auswahl.

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E-Autos teurer, Benziner und Diesel günstiger

Die Trendwende zeigt bereits auch deutliche Auswirkungen auf die Preise: Gebrauchte E-Autos verteuern sich im Jahresvergleich um 5,2 Prozent, während die durchschnittlichen Angebotspreise für Benziner um 5,2 Prozent, jene für Diesel um 5,0 Prozent sanken.

Bedeutet in absoluten Zahlen: Im September 2026 kostete ein gebrauchtes E-Auto auf der Plattform AutoScout24 bereits 42.763 Euro, 2.095 Euro mehr als vor einem Jahr. Benziner verbilligen sich im Jahresabstand hingegen um1.428 Euro auf durchschnittlich 26.192 Euro. Im Dieselsegment sank der mittlere Angebotspreis um 1.262 Euro auf 24.075 Euro.

Tesla führt die Nachfrage an

Die beiden meistgefragten gebrauchten E-Autos sind das Tesla Model Y und das Tesla Model 3. Dahinter folgen Audi e-tron, Skoda Enyaq und Volkswagen ID.4. Die weiteren Plätze unter den Top 10 belegen Renault ZOE, Tesla Model S, Audi Q4 e-tron, Volkswagen ID.3 und BMW i3.

Unter den chinesischen E-Autos führt der BYD Sealion 7 die Nachfrage an. Mit dem Atto 3 und dem Seal U stammen auch die Modelle auf den Plätzen 2 und 3 von BYD. Es folgen der Leapmotor C10 und der Xpeng G6.

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