Mahlzeit! Das ist der erste Dosenfisch-Adventkalender

Fans fordern das seit Jahren. Jetzt hat sich Nuri bzw. das Wiener Traditionsunternehmen Glatz erweichen lassen – und bringt tatsächlich einen eigenen Adventkalender heraus. Die hinter 24 Türen versteckten Überraschungen reichen von der klassischen Sardine in Olivenöl über den Thunfisch in scharf gewürztem Olivenöl bis hin zur Makrele in scharfer Tomatensauce.
Auch Paté, das Nuri-Olivenöl und eine hochwertige Jahrgangssardine haben es in den Kalender geschafft. Und für alle, die nicht ganz auch Schokolade verzichten können und wollen – hinter einem der Türchen sind Schokosardinen zu finden.
Der Adventkalender ist allerdings streng limitiert. Insgesamt werden nur 100 Exemplare verkauft – das zu einem stolzen Preis von 165 Euro.
Der Nuri-Adventkalender ist ab 15. Oktober exklusiv im Nuri Shop in der Wiener Herrengasse erhältlich. Da die Anzahl limitiert ist, werden pro Person maximal zwei Kalender abgegeben.
Hinter Nuri steckt mittlerweile das Wiener Familienunternehmen Glatz, das auch für Marken wie Excelsior, Farmer’s Country, Orlando und Olasagasti verantwortlich zeichnet. Zusätzlich ist die Glatz GmbH in Österreich Generalvertreter etwa für Delamaris, Guylian, HEJ und éla.