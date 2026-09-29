i Die neuen Ritter Sport Schokowürfel: Creamy, Crunchy und "Danke Special Selection". Ritter Sport Drei neue Sorten Ritter Sport bringt erstmals Schokolade zum Würfeln Der Herbst bringt wieder schokoladige Neuheiten aus dem Hause Ritter Sport: Jetzt wird gewürfelt! In drei neuen Sorten. Von Jochen Dobnik 29.09.2026, 14:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer sich bei einer ganzen Tafel nur schwer für eine Sorte entscheiden kann, bekommt nun mehrere Geschmacksrichtungen in einer Packung.

Ritter Sport bringt seine neuen Schokowürfel in den Varianten "Creamy", "Crunchy" und "Danke Special Selection" in die Supermarktregale.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Jede Schachtel enthält 20 einzeln verpackte Pralinen und vier unterschiedliche Sorten. Die Verpackung ist – wie könnte es bei Ritter Sport auch anders sein – quadratisch und lässt sich nach dem Öffnen als Servierschale verwenden.

i ?

Wie beim gesamten Sortiment setzt Ritter Sport auch bei den Schokowürfeln auf zertifizierten Kakao.

Google Map anzeigen

Das Familienunternehmen arbeitet seit vielen Jahren daran, Transparenz entlang der Lieferkette weiter auszubauen und die Bedingungen im Kakaoanbau durch konkrete Programme vor Ort zu verbessern. Seit 2021 produziert das Unternehmen im burgenländischen Breitenbrunn.