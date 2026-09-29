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Die neuen Ritter Sport Schokowürfel: Creamy, Crunchy und
Die neuen Ritter Sport Schokowürfel: Creamy, Crunchy und "Danke Special Selection".
Ritter Sport
Drei neue Sorten

Ritter Sport bringt erstmals Schokolade zum Würfeln

Der Herbst bringt wieder schokoladige Neuheiten aus dem Hause Ritter Sport: Jetzt wird gewürfelt! In drei neuen Sorten.
Jochen Dobnik
Von Jochen Dobnik
29.09.2026, 14:30
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Wer sich bei einer ganzen Tafel nur schwer für eine Sorte entscheiden kann, bekommt nun mehrere Geschmacksrichtungen in einer Packung.

Ritter Sport bringt seine neuen Schokowürfel in den Varianten "Creamy", "Crunchy" und "Danke Special Selection" in die Supermarktregale.

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Jede Schachtel enthält 20 einzeln verpackte Pralinen und vier unterschiedliche Sorten. Die Verpackung ist – wie könnte es bei Ritter Sport auch anders sein – quadratisch und lässt sich nach dem Öffnen als Servierschale verwenden.

Wie beim gesamten Sortiment setzt Ritter Sport auch bei den Schokowürfeln auf zertifizierten Kakao.

Das Familienunternehmen arbeitet seit vielen Jahren daran, Transparenz entlang der Lieferkette weiter auszubauen und die Bedingungen im Kakaoanbau durch konkrete Programme vor Ort zu verbessern. Seit 2021 produziert das Unternehmen im burgenländischen Breitenbrunn.

dob,29.09.2026, 14:30
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