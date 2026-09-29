i Biontech muss drei Werke in Deutschland schließen. (Symbolbild) REUTERS/Wolfgang Rattay Corona-Impfstoffhersteller 1.800 Jobs weg: Biontech macht 3 Werke dicht Der deutsche Impfstoffhersteller Biontech schließt nach erfolgloser Käufersuche drei Werke. Rund 1.800 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs. Von Newsdesk Heute 29.09.2026, 08:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die monatelange Suche nach Käufern blieb erfolglos: Der einst so erfolgreiche Corona-Impfstoffhersteller Biontech schließt nun drei deutsche Standorte.

Betroffen sind die Werke im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein, im hessischen Marburg und in Tübingen in Baden-Württemberg. In Tübingen soll Ende 2027 Schluss sein, in Marburg Anfang 2028 und in Idar-Oberstein Ende 2028.

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Wie es bei n-tv heißt, liege das Scheitern der Verkäufe im Wesentlichen an dem aktuell schwierigen Markt- und Investitionsumfeld.

Interne Experten und professionelle Makler hätten die Verkäufe ausgelotet, internationale und nationale Firmen sowie mittelständische Investoren seien angesprochen worden.

Abfindungen vereinbart

Um die Standortschließungen sozialverträglich zu gestalten, wurden laut Biontech mit dem Konzernbetriebsrat ergänzende Abfindungskonditionen vereinbart. Details dazu nannte das Unternehmen nicht.

In dem Marburger Werk wurden bislang Covid-19-Impfstoffe auf mRNA-Basis hergestellt. Bei dem Standort in Tübingen handelt es sich um den Sitz von Curevac, den einstigen Konkurrenten im Rennen um einen Corona-Impfstoff, den Biontech 2025 übernommen hatte.

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Gründer verabschieden sich

Biontech mit weltweit rund 7.200 Beschäftigten befindet sich seit Jahren in einem Wandlungsprozess. Im ersten Halbjahr 2026 stand unter dem Strich ein Minus von 1,35 Milliarden Euro.

Die Biontech-Gründer Ugur Sahin und Oezlem Tuereci werden das Unternehmen spätestens Ende 2026 verlassen.

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Sie wollen sich in einer neuen Firma namens Arife der Entwicklung von Medikamenten auf mRNA-Basis widmen. Neuer Vorstandschef bei Biontech wird ab Februar 2027 Guido Oelkers.