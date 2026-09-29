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Die Grafikprozessoren von Nvidia gelten als das Rückgrat des weltweiten Booms bei generativer KI, etwa bei großen Sprachmodellen.
Die Grafikprozessoren von Nvidia gelten als das Rückgrat des weltweiten Booms bei generativer KI, etwa bei großen Sprachmodellen.
REUTERS
Rekord-Investition

Nvidia stockt Aktienrückkauf historisch auf

Der KI-Chipriese Nvidia hat sein Aktienrückkaufprogramm um 150 Milliarden auf insgesamt 235 Milliarden Dollar erhöht - ein absolutes Novum.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
29.09.2026, 09:08
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Das ist die größte Aufstockung eines Aktienrückkaufprogramms in der Wirtschaftsgeschichte. Die Nvidia-Aktien stiegen daraufhin im vorbörslichen Handel an der Wall Street um rund ein Prozent.

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    red,29.09.2026, 09:08
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