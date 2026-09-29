Nvidia stockt Aktienrückkauf historisch auf

Das ist die größte Aufstockung eines Aktienrückkaufprogramms in der Wirtschaftsgeschichte. Die Nvidia-Aktien stiegen daraufhin im vorbörslichen Handel an der Wall Street um rund ein Prozent.
Der Halbleiterhersteller profitiert enorm vom weltweiten Bauboom bei Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. Nvidia verbucht seit mehreren Jahren jedes Quartal zwei- oder sogar dreistellige Wachstumsraten.
"Wir sind in der Lage, in zukunftsweisende Technologien zu investieren und Kapital an unsere Aktionäre auszuschütten", betonte Konzernchef Jensen Huang laut n-tv.de.
Im laufenden Quartal wird Nvidia Analystenschätzungen zufolge einen Umsatz von rund 108 Milliarden Dollar und einen Reingewinn von gut 59 Milliarden Dollar erwirtschaften. Im vergangenen Jahresviertel hatte der Konzern gut 96,2 Milliarden Dollar erlöst - eine Verdoppelung zum Vorjahr.
Nvidia hat sich dank des immensen Bedarfs an leistungsstarken Prozessoren zum wertvollsten Unternehmen der Welt entwickelt. Die größten Kunden - Amazon, Microsoft, Alphabet und Meta - werden heuer voraussichtlich insgesamt 800 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur investieren.