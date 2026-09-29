i Die Westbahn fährt mit neuen Zügen von Wien nach Spittal/Drau. leo Ab 18,99 € in den Süden Westbahn fährt ab Dezember neues Ziel direkt ab Wien an Ab 13. Dezember fährt die Westbahn täglich direkt von Wien nach Spittal an der Drau. Tickets für die neue Verbindung gibt es ab 18,99 Euro. Von Newsdesk Heute 29.09.2026, 11:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Westbahn baut ihr Angebot auf der Südstrecke weiter aus. Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026 wird erstmals Spittal an der Drau direkt angefahren. Damit bekommt Oberkärnten eine umsteigefreie Westbahn-Verbindung mit Wien.

Vor allem für Urlauber dürfte das neue Ziel interessant sein. Spittal gilt als wichtiger Ausgangspunkt für die Region rund um den Millstätter See. Mit dem Klopeiner See, dem Wörthersee und dem Millstätter See liegen damit künftig drei bekannte Kärntner Seenregionen am Streckennetz der Westbahn.

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Eine Verbindung pro Tag

Zum Start ist täglich ein Zug pro Richtung geplant. In Spittal fährt die Westbahn um 7.40 Uhr ab und erreicht den Wiener Hauptbahnhof um 11.45 Uhr. Von Wien geht es um 16.15 Uhr los, die Ankunft in Spittal erfolgt um 20.20 Uhr.

Die Fahrzeit beträgt damit jeweils vier Stunden und fünf Minuten. Auch für Pendler zwischen Spittal und Villach entsteht eine zusätzliche Verbindung: In der Früh geht es um 7.40 Uhr von Spittal nach Villach, am Abend fährt der Zug um 19.56 Uhr von Villach zurück.

"Als Kärntner freut es mich persönlich ganz besonders, dass wir die Westbahn nun bis Spittal an der Drau bringen", erklärt Westbahn-Geschäftsführer Marco Ramsbacher. Die neue Verbindung sei sowohl für die Menschen in Oberkärnten als auch für den Tourismus ein wichtiges Angebot.

Tickets ab 18,99 Euro

Die Tickets für die neue Strecke sind bereits buchbar. Mit dem WestSuperpreis kostet eine Fahrt zwischen Wien und Spittal an der Drau ab 18,99 Euro. Wer rechtzeitig online bucht, bekommt beim WestFixplatz außerdem eine kostenlose Sitzplatzreservierung dazu.

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Auch das Klimaticket Österreich gilt auf der gesamten Strecke. Bei der Westbahn gibt es für Klimaticket-Besitzer zusätzlich eine kostenlose Sitzplatzreservierung sowie ein kostenloses Upgrade von der Standard Class in die Comfort Class.

Neue Abfahrtszeiten ab Wien

Mit dem Fahrplanwechsel werden außerdem die Abfahrtszeiten auf der Südstrecke angepasst. Vom Wiener Hauptbahnhof fahren die Züge künftig um 7.15, 10.15, 13.15, 16.15 und 18.15 Uhr ab.

Auf der Strecke setzt die Westbahn ihre SMILE-Hochgeschwindigkeitszüge ein. An Bord gibt es unter anderem Steckdosen bei den Sitzplätzen, kostenloses WLAN, Fahrradstellplätze und WestCafés.