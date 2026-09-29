i Die Gewinnzahlen von VW sind im 1. Quartal regelrecht eingebrochen. iStock/ josefkubes Batterie-Allianz VW geht Milliarden-Deal mit China-Firma ein Volkswagen schließt eine große Partnerschaft mit dem chinesischen Batteriezellhersteller Gotion. Investiert wird ein Milliardenbetrag. Von Newsdesk Heute 29.09.2026, 08:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Volkswagen setzt bei seiner E-Auto-Offensive auf chinesische Hilfe.

Der Konzern geht eine enge Kooperation mit dem Batteriezellhersteller Gotion ein und investiert dafür einen Milliardenbetrag.

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Geplant sind drei Gemeinschaftsunternehmen in Spanien, der Slowakei und Marokko. Das bestehende PowerCo-Batteriewerk in Valencia soll ebenso eingebracht werden wie die Gotion-Fabrik in Surany in der Slowakei.

Wie n-tv.de berichtet, will die VW-Batterietochter PowerCo bis 2030 rund 470 Millionen Euro in die Standorte in der Slowakei und Marokko investieren, um jeweils 49 Prozent an den dortigen Unternehmen zu erwerben.

China steuert über eine Milliarde Euro bei

Im Gegenzug bringt Gotion rund 1,1 Milliarden Euro für 49 Prozent am Standort Valencia auf. In Marokko planen die Partner außerdem eine neue Anlage für Material, das für die Herstellung von Batteriezellen benötigt wird.

Alle drei Gesellschaften sollen gemeinsam geführt werden. Die Pläne stehen allerdings noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.