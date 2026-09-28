i Sigismund Moerisch ist im Alter von 61 Jahren verstorben. Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge TourismusmanagementGmbH Er wurde 61 Jahre alt Bekannter Hotelier völlig überraschend verstorben Trauer im Kärntner Tourismus: Der bekannte Hotelier Sigi Moerisch ist überraschend im Alter von 61 Jahren verstorben. Von Newsdesk Heute 28.09.2026, 17:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Kärntner Tourismus verliert einen seiner langjährigen Vertreter. Sigi Moerisch, Obmann der Fachgruppe Hotellerie in der Wirtschaftskammer, ist am Wochenende überraschend verstorben. Wie am Montag bekannt wurde, wurde er 61 Jahre alt.

Moerisch war seit November 2014 an der Spitze der Fachgruppe Hotellerie und vertrat dort die Interessen von mehr als 2.000 Beherbergungsbetrieben. Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl würdigte ihn als "eine der prägendsten Stimmen des Kärntner Tourismus".

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Jahrzehntelang für Hotellerie im Einsatz

Auch auf Bundesebene engagierte sich Moerisch für die Branche. Von 2018 bis 2025 war er stellvertretender Obmann des Hotellerie-Fachverbandes. Darüber hinaus gehörte er dem Aufsichtsrat der Kärnten Werbung an und war Vorsitzender der Tourismusregion.

Zu seinen Initiativen zählte unter anderem das Gütesiegel für ausgezeichnete Lehrbetriebe. Beruflich führte Moerisch das gleichnamige Hotel am Millstätter See bereits in dritter Generation.