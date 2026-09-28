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Der junge Mitarbeiter war nach dem Präsenzdienst verletzungsbedingt arbeitsunfähig.
Der junge Mitarbeiter war nach dem Präsenzdienst verletzungsbedingt arbeitsunfähig.
Helmut Graf (Symbolbild)
Wegen Verletzung

Junger Mitarbeiter nach Präsenzdienst gekündigt

Ein Handelsbetrieb drängte einen jungen Mitarbeiter, der nach dem Präsenzdienst verletzungsbedingt arbeitsunfähig war, zur einvernehmlichen Auflösung.
André Wilding
Von André Wilding
28.09.2026, 09:46
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Der junge Mann hatte in dem Handelsunternehmen bereits erfolgreich seine Ausbildung absolviert, bevor er seinen ordentlichen Präsenzdienst beim österreichischen Bundesheer ableistete.

Als er mit einer Verletzung zurückkehrte und vorerst nicht arbeiten konnte, reagierte die Firmenleitung prompt und setzte ihn massiv unter Druck. Eingeschüchtert unterschrieb der junge Mann die vorbereitete einvernehmliche Auflösung.

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"Strenge Schutzgrenzen"

Dennoch suchte er Rat in der AK-Bezirksstelle St. Veit. Bezirksstellenleiter Philipp Parteder konfrontierte den Betrieb mit der klaren Rechtslage.

"Beschämend" – 35 Jahre in Firma, plötzlich gekündigt

"Das Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz (APSG) zieht hier extrem strenge Schutzgrenzen. Ohne eine offizielle, vorherige Aufklärung – durch das Gericht oder die Arbeiterkammer – über die rechtlichen Konsequenzen, ist eine solche Unterschrift absolut wertlos", erklärt der Jurist.

Der Arbeitgeber musste die Auflösung des Dienstverhältnisses rückgängig machen.

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"Niemals zu Unterschrift drängen lassen"

AK-Präsident Goach rät abschließend: "Beschäftigte sollten sich im Zweifel niemals zu einer schnellen Unterschrift drängen lassen, sondern die kostenlose Beratung durch unsere Expertinnen und Experten in Anspruch nehmen. In diesem Fall konnten wir zugunsten des Betroffenen glücklicherweise helfen, aber leider lassen sich unüberlegte Unterschriften nicht immer rückgängig machen."

wil,28.09.2026, 09:46
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