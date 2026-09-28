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Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall bereits aufgenommen.
Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall bereits aufgenommen.
Getty Images (Symbolbild)
Einsatz in Klagenfurt

Mann verliert bei Polizei-Kontrolle komplett die Nerven

Ein 30-Jähriger soll in Klagenfurt zwei Polizisten attackiert und verletzt haben. Erst mit Verstärkung konnte der Mann festgenommen werden.
André Wilding
Von André Wilding
28.09.2026, 07:11
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Im Zuge einer Streifenfahrt am Sonntag um 16:45 Uhr in der Villacher Straße in Klagenfurt am Wörthersee wurden die Polizisten auf eine Person aufmerksam, die lautstark schreiend und wild gestikulierend am dortigen Gehsteig unterwegs war.

Blumentrog auf Straße geworfen

Sie steht außerdem in Verdacht unmittelbar zuvor einen hölzernen Blumentrog auf die Fahrbahn geworfen, diesen beschädigt und die darin befindliche Erde auf die Fahrbahn verstreut zu haben.

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Die Person weigerte sich ihre Daten bekannt zu geben, verhielt sich zunehmend aggressiv und ging schließlich auf die beiden Polizisten los. Daraufhin wurde die Festnahme ausgesprochen.

Streit nach Überholmanöver endet mit Faustschlägen

Der Beschuldigte setzte seinen Widerstand jedoch fort und konnte aufgrund seiner massiven Gegenwehr erst mit Unterstützung einer weiteren Polizeistreife festgenommen werden. Ein Alkovortest verlief negativ.

Zwei Polizisten verletzt

Bei der Festnahme wurden zwei Polizisten verletzt und traten vorzeitig vom Dienst ab. Nach Einlieferung ins Polizeianhaltezentrum wurde die Identität – es handelt sich um einen 30-jährigen Klagenfurter – festgestellt.

Nackte Frau unter Drogen attackiert Polizei

Der Mann wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen Verdachts der Sachbeschädigung, versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung auf freiem Fuße angezeigt.

wil,Akt. 28.09.2026, 07:15, 28.09.2026, 07:11
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