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Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.
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Getty Images/iStockphoto (Symbolbild)
Täter ergriff die Flucht

Mann (42) bei Messer-Attacke in Villach verletzt

Bei einem Streit in Villach soll ein 43-Jähriger einen Mann (42) mit einem Messer verletzt haben. Der Verdächtige wurde kurz darauf festgenommen.
André Wilding
Von André Wilding
27.09.2026, 09:45
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Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Samstagabend in Villach eskaliert. Ein 43-Jähriger steht im Verdacht, seinen 42-jährigen Kontrahenten dabei mit einem Messer verletzt zu haben.

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Die Auseinandersetzung ereignete sich gegen 21.35 Uhr im Stadtgebiet. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall.

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Verdächtiger flüchtet vom Tatort

Nach der Auseinandersetzung entfernte sich der 43-Jährige vom Tatort. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Verdächtigen ein.

Schon kurze Zeit später konnten Polizisten den Mann in der näheren Umgebung antreffen und festnehmen.

Opfer ins Spital gebracht

Der 42-Jährige wurde vom Rettungsdienst erstversorgt. Anschließend brachte ihn die Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Villach.

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Bei dem festgenommenen 43-Jährigen führten die Polizisten einen Alkotest durch. Dieser ergab eine schwere Alkoholisierung.

Der Mann wurde nach seiner Festnahme in das Polizeianhaltezentrum Villach gebracht. Seine Einvernahme soll im Laufe des Sonntags stattfinden.

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Was genau zu der Auseinandersetzung geführt hat, geht aus den bisherigen Angaben nicht hervor. Für den 43-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.

wil,27.09.2026, 09:45
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