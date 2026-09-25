StartseiteÖsterreichKärnten
Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.
Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.
iStock
Schrecklicher Unfall

Tragödie in Kärnten – Dachdecker stürzt in den Tod

Schrecklicher Unfall in Kärnten: Ein Dachdecker stürzte acht Meter in die Tiefe. Für den 48-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
25.09.2026, 19:23
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Am Freitag war ein 48-jähriger Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma gegen 10.10 Uhr mit Arbeiten bei einem mehrstöckigen Wohnhaus in der Gemeinde Reichenau (Bezirk Feldkirchen) beschäftigt. Dafür befand sich der Mann aus dem Bezirk Spittal auf einer Höhe von acht Metern.

Als der 48-Jährige die angebrachte Absturzsicherung betrat, kam es zu dem schrecklichen Unfall. Aus bisher unbekannter Ursache brach die Absturzsicherung ein und der Mann stürzte in die Tiefe.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Reanimation erfolglos

Dadurch schlug der 48-Jährige auf dem Asphaltboden auf. Ein Mitarbeiter setzte unverzüglich die Rettungskette in Gang und begann mit der Reanimation. Diese wurde dann von Polizei, Johanniter Unfallhilfe und letztendlich vom Notarztteam des Rettungshubschraubers RK 1 fortgesetzt.

28-Jähriger stirbt bei tragischem Arbeitsunfall

Obwohl die Helfer um das Leben des Kärntners kämpften, kam für den 48-Jährigen jede Hilfe zu spät. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

red,25.09.2026, 19:23
Mehr zum Thema
ArbeitsunfallAbsturzUnfallNotarzt

Weiterlesen

Weitere Storys
Unglück
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote