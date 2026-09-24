i Der Vorfall ereignete sich am Klopeinersee. APA-Images / imageBROKER / Fotografie Lisa + Wi Tragödie am Klopeinersee 68-Jähriger geht schwimmen – wenig später ist er tot Tragödie am Klopeinersee: Für einen Urlauber aus Niederösterreich (68) kam jede Hilfe zu spät. Der Mann wurde tot geborgen. Von Newsdesk Heute 24.09.2026, 17:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Klopeinersee spielten sich am Donnerstagvormittag tragische Szenen ab. Alles begann damit, dass ein Urlauber aus Niederösterreich gegen 8.30 Uhr ins Wasser ging, um eine Runde zu schwimmen.

Der 68-Jährige war dabei mit einer Rettungsboje ausgestattet. Währenddessen hielt sich die Ehefrau des Mannes am Ufer auf. Plötzlich machte diese eine schreckliche Entdeckung.

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Reanimation erfolglos

Die Frau sah, dass sich der 68-Jährige nicht mehr bewegte. Er wurde nur noch von seiner Rettungsboje über Wasser gehalten. Seine Ehefrau verständigte daraufhin die Einsatzkräfte.

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Doch auch diese konnten nichts mehr für den Niederösterreicher tun. Sofort eingeleitete Reanimationsversuche verliefen erfolglos. Die Wasserrettung konnte den 68-Jährigen nur noch tot bergen.