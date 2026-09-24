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Der Vorfall ereignete sich am Klopeinersee.
Der Vorfall ereignete sich am Klopeinersee.
APA-Images / imageBROKER / Fotografie Lisa + Wi
Tragödie am Klopeinersee

68-Jähriger geht schwimmen – wenig später ist er tot

Tragödie am Klopeinersee: Für einen Urlauber aus Niederösterreich (68) kam jede Hilfe zu spät. Der Mann wurde tot geborgen.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
24.09.2026, 17:22
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Am Klopeinersee spielten sich am Donnerstagvormittag tragische Szenen ab. Alles begann damit, dass ein Urlauber aus Niederösterreich gegen 8.30 Uhr ins Wasser ging, um eine Runde zu schwimmen.

Der 68-Jährige war dabei mit einer Rettungsboje ausgestattet. Währenddessen hielt sich die Ehefrau des Mannes am Ufer auf. Plötzlich machte diese eine schreckliche Entdeckung.

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Reanimation erfolglos

Die Frau sah, dass sich der 68-Jährige nicht mehr bewegte. Er wurde nur noch von seiner Rettungsboje über Wasser gehalten. Seine Ehefrau verständigte daraufhin die Einsatzkräfte.

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Doch auch diese konnten nichts mehr für den Niederösterreicher tun. Sofort eingeleitete Reanimationsversuche verliefen erfolglos. Die Wasserrettung konnte den 68-Jährigen nur noch tot bergen.

red,24.09.2026, 17:22
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