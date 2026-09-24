68-Jähriger geht schwimmen – wenig später ist er tot

Am Klopeinersee spielten sich am Donnerstagvormittag tragische Szenen ab. Alles begann damit, dass ein Urlauber aus Niederösterreich gegen 8.30 Uhr ins Wasser ging, um eine Runde zu schwimmen.
Der 68-Jährige war dabei mit einer Rettungsboje ausgestattet. Währenddessen hielt sich die Ehefrau des Mannes am Ufer auf. Plötzlich machte diese eine schreckliche Entdeckung.
Die Frau sah, dass sich der 68-Jährige nicht mehr bewegte. Er wurde nur noch von seiner Rettungsboje über Wasser gehalten. Seine Ehefrau verständigte daraufhin die Einsatzkräfte.
Doch auch diese konnten nichts mehr für den Niederösterreicher tun. Sofort eingeleitete Reanimationsversuche verliefen erfolglos. Die Wasserrettung konnte den 68-Jährigen nur noch tot bergen.