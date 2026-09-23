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Der Pilot verweigerte den alkoholisierten Männern die Mitnahme (Symbolbild).
Der Pilot verweigerte den alkoholisierten Männern die Mitnahme (Symbolbild).
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Situation eskalierte

Zu betrunken! Pilot fliegt Polterrunde nicht nach Malle

Für eine Kärntner Polterrunde endete die Reise nach Mallorca schon am Flughafen. Zwei Männer durften nicht mitfliegen, dann eskalierte die Situation.
Österreich Heute
Von Österreich Heute
23.09.2026, 19:05
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Mitte August wollte eine achtköpfige Polterrunde aus Kärnten gemeinsam nach Mallorca fliegen. Doch für zwei Männer war am Flughafen Klagenfurt Schluss. Der Pilot verweigerte die Mitnahme, weil sie aus seiner Sicht zu stark alkoholisiert waren.

Mallorca-Pilot stoppt Polterrunde, dann eskaliert alles

Daraufhin kam es zu heftigen Diskussionen mit dem Flugpersonal. Die Polizei rückte an. Die beiden Männer sollen die Beamten beschimpft haben und wurden zur Klärung ihrer Identität auf die Polizeiinspektion Annabichl gebracht. Doch damit war die Sache noch nicht vorbei.

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Polizei musste erneut einschreiten

Auch die übrigen Mitglieder der Polterrunde verließen das Flugzeug. In weiterer Folge kam es zu Handgreiflichkeiten mit den Polizisten. Einige der Beteiligten wurden vorübergehend festgenommen.

1,9 Promille – Frau (27) schlägt Polizisten ins Gesicht

Eine Zeugin schilderte der "Kleinen Zeitung", die Gruppe sei bereits im Wartebereich aufgefallen. Sie habe laut gefeiert, gesungen und getrunken und damit den gesamten Flughafen unterhalten. Randaliert oder gepöbelt habe die Gruppe dort allerdings nicht.

Im Flugzeug selbst habe die Zeugin nur mitbekommen, dass plötzlich sechs Personen aufsprangen und die Maschine wieder verließen. Was sich anschließend vor dem Flugzeug abspielte, habe sie nicht gesehen.

Staatsanwalt ermittelt gegen vier Personen

Mittlerweile beschäftigt der Vorfall auch die Justiz. "Wir ermitteln gegen vier Personen", bestätigt Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Im Raum stehen Widerstand gegen die Staatsgewalt, versuchte schwere Körperverletzung und schwere Körperverletzung. Laut Staatsanwaltschaft soll bei dem Einsatz auch ein Polizist oder eine Polizistin verletzt worden sein.

Mallorca-Flug geplatzt! Polterrunde war zu betrunken

Der Abschlussbericht wird derzeit geprüft. Ob es zu einer Anklage, einer Einstellung des Verfahrens, einer Diversion oder weiteren Ermittlungen kommt, ist noch offen. Der Flug nach Mallorca startete schließlich verspätet. Um 1.15 Uhr landete die Maschine auf der Insel.

red,23.09.2026, 19:05
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