i Der Pilot verweigerte den alkoholisierten Männern die Mitnahme (Symbolbild). pixabay.com Situation eskalierte Zu betrunken! Pilot fliegt Polterrunde nicht nach Malle Für eine Kärntner Polterrunde endete die Reise nach Mallorca schon am Flughafen. Zwei Männer durften nicht mitfliegen, dann eskalierte die Situation. Von Österreich Heute 23.09.2026, 19:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mitte August wollte eine achtköpfige Polterrunde aus Kärnten gemeinsam nach Mallorca fliegen. Doch für zwei Männer war am Flughafen Klagenfurt Schluss. Der Pilot verweigerte die Mitnahme, weil sie aus seiner Sicht zu stark alkoholisiert waren.

Daraufhin kam es zu heftigen Diskussionen mit dem Flugpersonal. Die Polizei rückte an. Die beiden Männer sollen die Beamten beschimpft haben und wurden zur Klärung ihrer Identität auf die Polizeiinspektion Annabichl gebracht. Doch damit war die Sache noch nicht vorbei.

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Polizei musste erneut einschreiten

Auch die übrigen Mitglieder der Polterrunde verließen das Flugzeug. In weiterer Folge kam es zu Handgreiflichkeiten mit den Polizisten. Einige der Beteiligten wurden vorübergehend festgenommen.

Eine Zeugin schilderte der "Kleinen Zeitung", die Gruppe sei bereits im Wartebereich aufgefallen. Sie habe laut gefeiert, gesungen und getrunken und damit den gesamten Flughafen unterhalten. Randaliert oder gepöbelt habe die Gruppe dort allerdings nicht.

Im Flugzeug selbst habe die Zeugin nur mitbekommen, dass plötzlich sechs Personen aufsprangen und die Maschine wieder verließen. Was sich anschließend vor dem Flugzeug abspielte, habe sie nicht gesehen.

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Staatsanwalt ermittelt gegen vier Personen

Mittlerweile beschäftigt der Vorfall auch die Justiz. "Wir ermitteln gegen vier Personen", bestätigt Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Im Raum stehen Widerstand gegen die Staatsgewalt, versuchte schwere Körperverletzung und schwere Körperverletzung. Laut Staatsanwaltschaft soll bei dem Einsatz auch ein Polizist oder eine Polizistin verletzt worden sein.

Der Abschlussbericht wird derzeit geprüft. Ob es zu einer Anklage, einer Einstellung des Verfahrens, einer Diversion oder weiteren Ermittlungen kommt, ist noch offen. Der Flug nach Mallorca startete schließlich verspätet. Um 1.15 Uhr landete die Maschine auf der Insel.