i Die Polizei zog den 26-Jährigen umgehend aus dem Verkehr. Helmut Graf / Archiv (Symbolbild) Wilde Flucht durch Klagenfurt Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei Ein 26-Jähriger flüchtete in Klagenfurt vor der Polizei und missachtete dabei mehrere Verkehrsregeln. Einen gültigen Führerschein hatte er nicht. Von André Wilding 23.09.2026, 08:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rote Ampeln missachtet, Vorrangzeichen ignoriert und Fußgänger auf einem Schutzweg behindert: Ein 26-jähriger Klagenfurter wollte sich am Dienstagnachmittag einer Polizeikontrolle entziehen. Seine Flucht dauerte allerdings nicht lange.

Gegen 15.45 Uhr wollte eine Fahrradstreife den Mann in der Klagenfurter Innenstadt anhalten. Der Lenker fuhr jedoch weiter.

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Streifenwagen nimmt Verfolgung auf

Eine unmittelbar nachfolgende Polizeistreife bemerkte die Situation und nahm mit einem Streifenwagen die Nachfahrt auf.

Dabei soll der 26-Jährige gleich mehrere Verkehrsübertretungen begangen haben. Er soll unter anderem bei Rot über Ampeln gefahren und Vorrangzeichen missachtet haben. Auch Fußgänger auf einem Schutzweg wurden laut Polizei behindert.

Kurz darauf gelang es den Polizisten, den Lenker anzuhalten.

Kein gültiger Führerschein

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Klagenfurter keine gültige Lenkberechtigung besaß.

Zudem bemerkten die Polizisten deutliche Anzeichen einer Beeinträchtigung. Bei dem Mann wurde außerdem Cannabiskraut gefunden. Daraufhin wurde er einem Arzt vorgeführt.

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Dieser stellte laut Polizei eine Beeinträchtigung durch Übermüdung und Suchtmittelkonsum fest.

Die Weiterfahrt war für den 26-Jährigen damit beendet. Die Polizisten nahmen ihm den Fahrzeugschlüssel ab, zudem wird er mehrfach angezeigt.