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Die Motorradfahrerin wurde bei dem Unfall verletzt.
Die Motorradfahrerin wurde bei dem Unfall verletzt.
Getty Images (Symbolbild)
Crash an Kreuzung

Betrunkene Autofahrerin fährt auf Bikerin (54) auf

Eine schwer alkoholisierte Autofahrerin fuhr in Klagenfurt auf ein Motorrad auf. Die Bikerin stürzte und wurde verletzt ins Spital gebracht.
André Wilding
Von André Wilding
23.09.2026, 08:15
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Eine 54-jährige Frau aus Klagenfurt lenkte am Dienstag gegen 19.35 Uhr ihr Motorrad auf dem St. Veiter Ring in Klagenfurt in östliche Richtung. Auf Höhe der Kreuzung Dr.-Franz-Palla-Gasse musste sie aufgrund einer Rotlichtphase der dortigen Verkehrslichtsignalanlage anhalten.

Betrunkene Lenkerin überschlägt sich mit Auto

Als die Ampel wieder auf Grün schaltete und die Motorradlenkerin ihre Fahrt fortsetzte, fuhr eine nachkommende 37-jährige Pkw-Lenkerin aus Klagenfurt mit ihrem Fahrzeug auf das Heck des Motorrades auf.

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Pkw-Lenkerin war betrunken

Die Motorradlenkerin wurde dadurch nach vorne geschoben und kam in weiterer Folge zu Sturz. Dabei erlitt die 54-Jährige Verletzungen derzeit unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Ein bei der 37-jährigen Pkw-Lenkerin durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Der Führerschein wurde ihr vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

wil,23.09.2026, 08:15
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