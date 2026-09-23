Betrunkene Autofahrerin fährt auf Bikerin (54) auf

Eine 54-jährige Frau aus Klagenfurt lenkte am Dienstag gegen 19.35 Uhr ihr Motorrad auf dem St. Veiter Ring in Klagenfurt in östliche Richtung. Auf Höhe der Kreuzung Dr.-Franz-Palla-Gasse musste sie aufgrund einer Rotlichtphase der dortigen Verkehrslichtsignalanlage anhalten.
Als die Ampel wieder auf Grün schaltete und die Motorradlenkerin ihre Fahrt fortsetzte, fuhr eine nachkommende 37-jährige Pkw-Lenkerin aus Klagenfurt mit ihrem Fahrzeug auf das Heck des Motorrades auf.
Die Motorradlenkerin wurde dadurch nach vorne geschoben und kam in weiterer Folge zu Sturz. Dabei erlitt die 54-Jährige Verletzungen derzeit unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt gebracht.
Ein bei der 37-jährigen Pkw-Lenkerin durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Der Führerschein wurde ihr vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.