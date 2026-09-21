i Die Polizei konnte die Drogen sicherstellen. Polizei Kärnten Koks und Cannabis Kofferraum voll Drogen – Schmuggler an Grenze gefasst Dicke Beute bei einer Grenzkontrolle: Die Polizei entdeckte im Kofferraum eines 49-jährigen Slowenen 500 Gramm Kokain und fünf Kilo Cannabis. Von Newsdesk Heute 21.09.2026, 10:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alarm an Österreichs Grenze zu Slowenien! Bereits am 12. September ging der Autobahnpolizei Villach ein mutmaßlicher Drogenschmuggler ins Netz. Bei ihm handelte es sich um einen 49-jährigen Slowenen.

Als der Mann mit seinem Auto die Grenze überquerte, kontrollierten die Beamten das Fahrzeug und wurden tatsächlich fündig. Im Kofferraum des Wagens stießen die Polizisten auf eine große Menge an Drogen.

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So wurden 500 Gramm Kokain und fünf Kilogramm Cannabiskraut gefunden und sichergestellt. Für den 49-Jährigen klickten in weiterer Folge die Handschellen. Er wurde bereits einvernommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.