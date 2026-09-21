i Tiefe Trauer um Bäckerei-Chefin Martina Strobl. istock (Symbolbild) Martina Strobl ist tot Bekannte Unternehmerin stirbt mit nur 59 Jahren Große Trauer in Kärnten! Unternehmerin Martina Strobl ist nach schwerer Krankheit im 60. Lebensjahr im Kreis ihrer Familie verstorben. Von André Wilding 21.09.2026, 08:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Afritz am See herrscht Trauer um eine bekannte Unternehmerin. Martina Strobl ist am Donnerstag, 17. September, nach schwerer Krankheit im 60. Lebensjahr verstorben. Ihre letzten Stunden verbrachte sie im Kreis ihrer Familie – das berichtet die "Kleine Zeitung".

Viele Jahre war Strobl eng mit der Bäckerei Strobl verbunden. Anfang der 1990er-Jahre übernahm sie den Familienbetrieb von ihrem Vater Joachim Strobl und entwickelte das Unternehmen weiter.

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Afritz' Bürgermeister Max Linder erinnert sich gegenüber der "Kleinen Zeitung" besonders an ihre herzliche Art: "Man hat sie immer mit Freude und mit einem Lachen erlebt."

Auch als Geschäftsfrau habe Strobl die Gemeinde geprägt. "Sie war Unternehmerin durch und durch, mit Leib und Seele", sagt Linder der Tageszeitung.

Tochter übernahm immer mehr Verantwortung

Später arbeitete Martina Strobl eng mit ihrer Tochter Marie-Theres zusammen. Dabei bereitete sie diese Schritt für Schritt auf die Führung des Familienbetriebs vor.

"Sie hat mich sehr liebevoll eingeführt. Wir waren ein sehr enges Team", erinnert sich Marie-Theres Strobl in der "Kleinen Zeitung".

Nach und nach übernahm die Tochter mehr Verantwortung und führte den Betrieb schließlich selbstständig. In den vergangenen vier Jahren wurde das Leben der Familie zunehmend von der Erkrankung Martina Strobls bestimmt.

Ihre Lebensfreude habe sie sich dennoch lange erhalten. "Wo sie war, war Leben", sagt ihre Tochter.

Skisport verband die Familie

Auch abseits des Betriebs spielte die Familie eine zentrale Rolle in ihrem Leben. Viel gemeinsame Zeit verbrachten die Angehörigen beim Skisport. Martina Strobl gab ihre Begeisterung dafür an ihre Tochter weiter, die siebenfache Kärntner Meisterin wurde. Der frühere Skirennläufer Fritz Strobl ist ihr Großcousin.

Eine weitere große Leidenschaft waren Tiere. Zwei Samojeden gehörten zur Familie. Auch in der Bäckerei hinterlässt Martina Strobl eine große Lücke. Laut ihrer Tochter legte sie besonderen Wert auf einen familiären Umgang im Unternehmen. Die Belegschaft sei von ihrem Tod tief betroffen.

Die Bilder des Tages i ?

Martina Strobl hinterlässt ihren Mann Hansi, ihre Kinder Marie und Martin mit Familien sowie ihre Mutter. Die Verabschiedung findet am Samstag, 26. September, um 12 Uhr in der katholischen Pfarrkirche Afritz am See statt. Ab 10 Uhr ist eine persönliche Abschiednahme möglich.