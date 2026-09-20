i Bei einer Wanderung auf das Petzeck kam es am Sonntag zu einem tödlichen Unfall. Ein 55-Jähriger stürzte am Grat ab. iStock / Getty Images / deimagine (Symbolbild) 55-Jähriger tot Wanderer stürzt beim Abstieg 100 Meter in den Tod Ein Stein löste sich plötzlich unter den Füßen eines Wanderers. Der Mann stürzte rund 100 Meter ab und starb noch am Unfallort. Von Newsdesk Heute 20.09.2026, 20:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einer Wanderung auf das Petzeck in der Schobergruppe ist am Sonntag ein 55-jähriger Mann aus Villach tödlich verunglückt. Der höchste Berg der Schobergruppe liegt in der Gemeinde Mörtschach im Bezirk Spittal an der Drau.

Der Villacher war gemeinsam mit einer 53-jährigen Frau aus dem Bezirk Villach unterwegs.

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Hier bekommst du Hilfe In einer akuten Krisen- oder Schocksituation nach einem Todesfall gibt es in Österreich sofortige Unterstützung bei professionellen Hotlines. Diese sind anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Telefonseelsorge: Wähle österreichweit den Notruf 142. Du erreichst hier Tag und Nacht einfühlsame Ansprechpartner, die dir in der Krise zuhören und helfen.

Ö3-Kummernummer: Erreichbar von 16 bis 24 Uhr unter 116 123.

Rat auf Draht: Wenn Kinder oder Jugendliche betroffen sind, ist die Nummer 147 jederzeit erreichbar. Wenn du langfristige Hilfe bei der Trauerbewältigung oder jemanden zum Reden suchst, bieten folgende Stellen in ganz Österreich Unterstützung an: Dachverband Hospiz Österreich, die Plattform Tod und Trauer, die Caritas Trauerbegleitung.

Beim Abstieg kam es am Grat plötzlich zum Unfall: Unter den Füßen des 55-Jährigen löste sich ein Stein. Der Mann verlor dadurch den Halt und stürzte rund 100 Meter in die Tiefe.

Notarzt mit Rettungshubschrauber

In der Nähe befindliche Wanderer bemerkten den Unfall und setzten sofort die Rettungskette in Gang. Ein aktives Mitglied der Bergrettung stieg unmittelbar zum Verunglückten ab und begann mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen.

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Kurz darauf traf der Notarzt mit einem Rettungshubschrauber ein. Für den 55-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Bergung des Verunglückten aus dem steilen Gelände übernahm anschließend die Besatzung des Polizeihubschraubers "Libelle".