i Die Leiche des Mannes wurde am Drauufer entdeckt. APA-Images / imageBROKER / Fotografie Lisa + Wi Fischer machen Schock-Fund Sechs Tage vermisst – Kärntner tot im Wasser entdeckt Nach einem Badeunfall fehlte von einem Kärntner jede Spur. Tage danach herrscht nun traurige Gewissheit. Der 43-Jährige ist tot. Von Newsdesk Heute 18.09.2026, 16:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie bereits berichtet, kam es am 12. September zu schrecklichen Szenen am Völkermarkter Stausee. Gegen 22.43 Uhr sprang ein 43-Jähriger aus dem Bezirk St. Veit an der Glan von einem Steg ins Wasser.

Er wollte zu einem etwa 50 Meter entfernten Kajütenboot schwimmen auf dem sich seine Lebensgefährtin (32) und ein Fischer (64) befanden. Als die Frau den 43-Jährigen sah, sprang sie auch ins Wasser. Die 32-Jährige habe ihren Lebensgefährten auf den letzten Metern zum Boot begleiten wollen.

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Trauriger Fund

Dann gingen beide plötzlich unter. Der Fischer konnte die Frau noch retten, ihren Lebensgefährten habe der Mann aber nicht mehr gesehen. Es folgte eine Suchaktion an der sich mehrere Feuerwehren mit Booten und Drohnen, ein Hubschrauber und ein Boot der Wasserrettung beteiligten.

Trotzdem konnte der 43-Jährige nicht mehr gefunden werden. Am Freitag machten nun Fischer am Drauufer bei Pribelsdorf gegen 8.30 Uhr einen schrecklichen Fund. Sie entdeckten den leblosen Körper des Mannes im Wasser.

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Laut den Ermittlungen Polizei soll der Kärntner ertrunken sein. Hinweise auf ein Fremdverschulden habe man nicht feststellen können, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.