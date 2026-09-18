i Andreas Fillei (SPÖ) wurde nur 54 Jahre alt. Google Maps / SPÖ Treffen Andreas Fillei ist tot Beliebter Bürgermeister stirbt mit nur 54 Jahren Tiefe Bestürzung in Treffen am Ossiacher See: Bürgermeister Andreas Fillei ist im Alter von 54 Jahren völlig unerwartet verstorben. Von André Wilding 18.09.2026, 10:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Noch am Tag zuvor war Andreas Fillei im Dienst, in der Nacht auf den 18. September kam dann die erschütternde Nachricht: Der Bürgermeister von Treffen am Ossiacher See ist völlig unerwartet im Alter von 54 Jahren verstorben.

Fillei hatte das Bürgermeisteramt erst seit wenigen Monaten inne. Im Mai war der SPÖ-Politiker als neuer Ortschef angelobt worden.

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"Bei uns in der Gemeinde steht alles Kopf"

In Treffen ist die Bestürzung über den plötzlichen Tod groß. Der zweite Vizebürgermeister Bernhard Gassler (FPÖ) ringt gegenüber der "Kleinen Zeitung" um Worte: "Bei uns in der Gemeinde steht alles Kopf, das ist ein Schlag ins Gesicht. Er war so ein toller herzlicher Mensch."

Auch Landtagsabgeordneter Manuel Müller und Stadtparteiobmann Günther Albel (beide SPÖ) reagieren in der "Kleinen Zeitung" tief betroffen:

"Mit Andreas verlieren wir nicht nur einen engagierten Bürgermeister und Sozialdemokraten, sondern vor allem einen großen Unterstützer, treuen Freund und Weggefährten. Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie und seinen Angehörigen sowie bei unseren Genossinnen und Genossen in Treffen am Ossiacher See."

Seit 2024 Vizebürgermeister

Bevor Fillei das Bürgermeisteramt übernahm, war er seit März 2024 Vizebürgermeister von Treffen. Er folgte damals auf Armin Mayer (SPÖ), der im Jänner 2024 im 60. Lebensjahr ebenfalls völlig unerwartet verstorben war.

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Erst im Mai dieses Jahres wurde Fillei schließlich als Bürgermeister von Treffen am Ossiacher See angelobt. Andreas Fillei hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder. In der Kärntner Gemeinde herrscht nach seinem unerwarteten Tod tiefe Trauer.