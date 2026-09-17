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Wer das Geld verloren hat, kann sich an das Fundamt in der Pernhartgasse 10 wenden.
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Google Maps (Screenshot)
"Markante Stückelung"

Hoher Geldbetrag gefunden – jetzt wird Besitzer gesucht

Ein ehrlicher Finder entdeckte in der Klagenfurter Innenstadt einen vierstelligen Bargeldbetrag. Nun wird der rechtmäßige Besitzer gesucht.
André Wilding
Von André Wilding
17.09.2026, 16:56
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Wer vermisst eine größere Menge Bargeld? Im südlichen Teil der Klagenfurter Innenstadt wurde laut "5 Minuten" eine vierstellige Geldsumme gefunden.

Statt das Geld zu behalten, brachte der Finder die Banknoten zum Fundamt. Die Stadt spricht von "einen vierstelligen Betrag in markanter Stückelung".

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Geld wartet im Fundamt

Wie hoch die gefundene Summe genau ist und wie sich der Betrag zusammensetzt, geht aus den Angaben nicht hervor.

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Das Bargeld wurde beim Klagenfurter Fundamt abgegeben und wird dort für den rechtmäßigen Besitzer aufbewahrt.

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Wer das Geld verloren hat, kann sich an das Fundamt in der Pernhartgasse 10 wenden.

wil,17.09.2026, 16:56
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