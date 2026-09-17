i Wer das Geld verloren hat, kann sich an das Fundamt in der Pernhartgasse 10 wenden. Google Maps (Screenshot) "Markante Stückelung" Hoher Geldbetrag gefunden – jetzt wird Besitzer gesucht Ein ehrlicher Finder entdeckte in der Klagenfurter Innenstadt einen vierstelligen Bargeldbetrag. Nun wird der rechtmäßige Besitzer gesucht. Von André Wilding 17.09.2026, 16:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer vermisst eine größere Menge Bargeld? Im südlichen Teil der Klagenfurter Innenstadt wurde laut "5 Minuten" eine vierstellige Geldsumme gefunden.

Statt das Geld zu behalten, brachte der Finder die Banknoten zum Fundamt. Die Stadt spricht von "einen vierstelligen Betrag in markanter Stückelung".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Geld wartet im Fundamt

Wie hoch die gefundene Summe genau ist und wie sich der Betrag zusammensetzt, geht aus den Angaben nicht hervor.

Das Bargeld wurde beim Klagenfurter Fundamt abgegeben und wird dort für den rechtmäßigen Besitzer aufbewahrt.

Die Bilder des Tages i ?

Wer das Geld verloren hat, kann sich an das Fundamt in der Pernhartgasse 10 wenden.