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Die Pkw-Lenkerin wurde bei dem Unfall verletzt.
Die Pkw-Lenkerin wurde bei dem Unfall verletzt.
Facebook / FF Bad Eisenkappel
Unfall auf der L131

Betrunkene Lenkerin überschlägt sich mit Auto

Eine 62-Jährige überschlug sich bei Bad Eisenkappel mit ihrem Pkw und wurde eingeklemmt. Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung.
André Wilding
Von André Wilding
17.09.2026, 08:14
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Ein schwerer Verkehrsunfall beschäftigte am Dienstagabend zahlreiche Einsatzkräfte in Kärnten. Eine 62-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt überschlug sich mit ihrem Auto und konnte sich danach nicht mehr selbst aus dem Fahrzeug befreien.

Die Lenkerin war gegen 20.30 Uhr auf der L131 Trögerner Straße von Ebriach in Richtung Bad Eisenkappel unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam es zum Unfall.

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Pkw landet auf dem Dach

Das Auto der 62-Jährigen überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach mitten auf der Fahrbahn liegen. Die Frau wurde im Wagen eingeklemmt.

Frau (36) trinkt Alkohol und bereut es auf der Stelle

Feuerwehrleute befreiten die Lenkerin aus dem Unfallfahrzeug. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Notarzthubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Alkotest zeigt schwere Alkoholisierung

Ein anschließend durchgeführter Alkotest ergab bei der 62-Jährigen eine schwere Alkoholisierung. Ihre Lenkberechtigung wurde daraufhin vorläufig abgenommen.

Rote Ampel ignoriert! Alko-Lenker kracht in Linienbus

Bei dem Einsatz standen die Feuerwehren Bad Eisenkappel, Rechberg, Miklauzhof und Gallizien mit insgesamt rund 70 Einsatzkräften im Einsatz.

wil,17.09.2026, 08:14
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