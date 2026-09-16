i Die Polizei stellte Suchtgift und mehrere tausend Euro Bargeld sicher. LPD Kärnten Drogen, Geld, Festnahme Polizei stoppt Autofahrer und landet Volltreffer Bei einer Fahrzeugkontrolle in Völkermarkt machten Ermittler einen massiven Drogenfund: Rund 15 Kilo MDMA sowie weitere Drogen wurden sichergestellt. Von André Wilding 16.09.2026, 10:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beamte des Kriminaldienstes Völkermarkt führten am 11. September gegen 20.10 Uhr im Rahmen eines Suchtmittel-Schwerpunktes aufgrund des Verdachts eines unmittelbar im Gange befindlichen Suchtmittelverkaufs eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch.

Im Zuge der Kontrolle konnten im Fahrzeug 15 Plastikboxen mit jeweils etwa einem Kilogramm MDMA, somit insgesamt rund 15 Kilogramm MDMA, sowie etwa 100 Gramm Cannabiskraut, rund 140 Gramm Heroin und etwa 20 Gramm Kokain vorgefunden und sichergestellt werden.

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Zwei Männer festgenommen

Zudem wurden mehrere tausend Euro Bargeld sichergestellt. Ein 34-jähriger bosnischer Staatsangehöriger sowie ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan wurden festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

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Weitere Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Kärnten noch geführt.