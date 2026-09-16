i Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Getty Images/ Symbolbild Einsatz in Spittal an der Drau Gartenlaube geht nach Flämmarbeiten in Flammen auf Nach Flämmarbeiten an einer Gartenlaube in Spittal an der Drau brach am Dienstag ein Brand aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Von André Wilding 16.09.2026, 07:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rund eine halbe Stunde nach dem Ende von Isolierungsarbeiten bemerkte eine 61-Jährige am Dienstagnachmittag starken Brandgeruch bei ihrer Gartenlaube in der Gemeinde Spittal an der Drau. Die Besitzerin reagierte sofort und alarmierte die Feuerwehr.

Zuvor hatte ein 37-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau an der Laube gearbeitet. Gegen 17.44 Uhr führte er im Zuge der Isolierung Flämmarbeiten durch.

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Feuerwehr löscht Brand rasch

Etwa 30 Minuten nach Abschluss der Arbeiten machte sich der Brandgeruch bemerkbar. Die Freiwillige Feuerwehr Rothenthurn rückte aus und konnte das Feuer rasch löschen.

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Personen waren durch den Brand zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt dazu weiter.