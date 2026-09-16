Gartenlaube geht nach Flämmarbeiten in Flammen auf

Rund eine halbe Stunde nach dem Ende von Isolierungsarbeiten bemerkte eine 61-Jährige am Dienstagnachmittag starken Brandgeruch bei ihrer Gartenlaube in der Gemeinde Spittal an der Drau. Die Besitzerin reagierte sofort und alarmierte die Feuerwehr.
Zuvor hatte ein 37-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau an der Laube gearbeitet. Gegen 17.44 Uhr führte er im Zuge der Isolierung Flämmarbeiten durch.
Etwa 30 Minuten nach Abschluss der Arbeiten machte sich der Brandgeruch bemerkbar. Die Freiwillige Feuerwehr Rothenthurn rückte aus und konnte das Feuer rasch löschen.
Personen waren durch den Brand zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt dazu weiter.