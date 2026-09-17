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﻿Ein ehrlicher Finder entdeckte in der Klagenfurter Innenstadt eine vierstellige Bargeldsumme.
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Ehrlicher Finder

Tausende Euro gefunden – jetzt wird Besitzer gesucht

Ein ehrlicher Finder entdeckte in der Klagenfurter Innenstadt eine vierstellige Bargeldsumme. Nun wartet das Geld im Fundamt auf seinen Besitzer.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
17.09.2026, 12:07
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Ein ungewöhnlicher Fund sorgt derzeit in Klagenfurt für Aufmerksamkeit: Im südlichen Teil der Innenstadt entdeckte eine Person eine größere Menge Bargeld. Statt die Banknoten einzustecken, brachte der ehrliche Finder das Geld zum Fundamt.

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Wie die Stadt Klagenfurt in einer Pressemitteilung bekannt gibt, handelt es sich bei dem Fund um "einen vierstelligen Betrag in markanter Stückelung". Genauere Angaben zur Höhe der Summe wurden nicht gemacht.

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Das gefundene Bargeld wurde ordnungsgemäß beim Fundamt abgegeben und wartet dort nun auf seinen rechtmäßigen Besitzer. Dieser kann sich an das Fundamt in der Pernhartgasse 10 wenden.

Damit könnte der ungewöhnliche Fund schon bald wieder bei jener Person landen, die die vierstellige Bargeldsumme in der Klagenfurter Innenstadt verloren hat.

red,17.09.2026, 12:07
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