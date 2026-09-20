i Die Frau dachte zuerst, sie mache den Börsen-Jackpot. Dann stürzte sie ins finanzielle Unglück. iStock Bank klärte auf Immer mehr Geld am Konto, plötzlich 100.000 Euro futsch Eine Kärntnerin (64) wollte vermeintliche Handels-Gewinne auszahlen lassen. Doch das Geld kam nie - stattdessen verlor sie mindestens 100.000 Euro. Von Österreich Heute 20.09.2026, 11:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Werbeanzeige in sozialen Medien wurde für eine 64-Jährige aus dem Bezirk Völkermarkt zum finanziellen Desaster. Die Frau wurde neugierig bei einem "Trading-Angebot", also bei einem Investment-Tipp, neugierig. Sie meldete sich über einen Messenger-Dienst beim angeblichen Finanz-Händler (Broker).

Dieser erklärte der Kärntnerin schrittweise, was sie tun sollte. Die Frau überwies daraufhin mehrmals Geld auf verschiedene Konten. Auf der verwendeten Trading-Plattform sah zunächst alles nach einem Erfolg aus: Der angezeigte Kontostand wuchs laufend – sie erwirtschaftete scheinbar satte Gewinne.

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Gewinne sollten ausgezahlt werden

Schließlich wollte die 64-Jährige ihr Vermögen auszahlen lassen. Das wurde anfangs auch genehmigt. Allerdings: Auf ihrem Konto kam das Geld nie an.

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Als Begründung wurden angeblich noch offene Steuern und interne Fehlbuchungen genannt. Statt Geld zurückzubekommen, sollte die Frau weitere Zahlungen leisten.

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Bank deckt Betrug auf

Doch auch danach blieb die erhoffte Auszahlung aus. Die 64-Jährige wandte sich schließlich an ihre Bank. Dort wurde sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie einem Betrug zum Opfer gefallen war.

Der finanzielle Schaden ist enorm: Die Frau verlor mindestens 100.000 Euro.