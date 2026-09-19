Betrunkener Kärntner schläft an Roter Ampel ein

Eine rote Baustellenampel wurde einem Autofahrer im Bezirk Wolfsberg zum Verhängnis. Der 48-Jährige war am Samstag noch vor 5.43 Uhr mit seinem Pkw auf der Packer Straße (B70) unterwegs.
Als die Baustellenampel Rot zeigte, hielt der Mann ordnungsgemäß an. Doch offenbar dauerte die Wartezeit für ihn zu lange: Als eine Polizeistreife auf den Wagen aufmerksam wurde, fanden die Polizisten den 48-Jährigen schlafend in seinem Fahrzeug vor.
Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung. Ein Alkomattest bestätigte den Verdacht und ergab laut Polizei eine leichte Alkoholisierung.
Für den 48-Jährigen hatte das Nickerchen am Steuer Konsequenzen. Die Polizisten nahmen ihm den Führerschein vorläufig ab. Zudem wird der Mann angezeigt. Aus der kurzen Pause vor der roten Ampel wurde damit ein unfreiwilliger Zwischenstopp ohne Führerschein.