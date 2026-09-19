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Auch die Cobra stand im Einsatz
Auch die Cobra stand im Einsatz
Helmut Graf
Frau (22) gewürgt

Cobra-Einsatz nach brutaler Körperverletzung in Kärnten

Nach einer Rauferei in Villach-Land rückten Cobra und weitere Spezialkräfte aus. Ein Mann wurde verletzt, eine Waffe sichergestellt.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
19.09.2026, 09:51
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Großeinsatz am Freitagabend im Bezirk Villach-Land: Gegen 21.20 Uhr wurde über den Polizeinotruf eine Rauferei mit mehreren Beteiligten gemeldet. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte einen 56-jährigen Mann, eine 22-jährige Frau, eine 21-jährige Frau sowie mehrere Nachbarn an.

Wie aus den Polizeiangaben hervorgeht, soll ein 38-jähriger Mann die 22-Jährige zunächst gewürgt haben. Danach kam es demnach zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem 56-Jährigen. Auch ein 15-Jähriger griff laut den Angaben ein und trennte die Beteiligten.

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Zudem soll der 38-Jährige gegenüber der 22-Jährigen und der 21-Jährigen gefährliche Drohungen ausgesprochen haben. Der 56-Jährige wurde vom Rettungsdienst in das LKH Villach gebracht.

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Weil der 38-Jährige laut Angaben im Besitz einer Schusswaffe war, wurde das Wohnobjekt abgesichert. Neben mehreren verfügbaren Polizeistreifen wurden auch die Schnelle Interventionsgruppe und das EKO Cobra hinzugezogen. Der Mann konnte schließlich in seiner Wohnung angetroffen und gesichert werden.

Ein Alkomattest ergab eine starke Alkoholisierung. Eine legal besessene Schusswaffe samt Munition und waffenrechtlichen Dokumenten wurde sichergestellt. Außerdem wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

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Eine sofortige Einvernahme des 38-Jährigen war wegen der starken Alkoholisierung nicht möglich. Er wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Villach gebracht. Zusätzlich wurden zwei Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen.

red,19.09.2026, 09:51
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