i Die Rettungskräfte waren rasch vor Ort. Zoom.Tirol (Symbolbild) Schwerer Unfall in Villach E-Scooter-Fahrer bleibt bewusstlos auf Straße liegen Ein 51-Jähriger stürzte am Sonntag in Villach mit seinem E-Scooter und erlitt schwere Kopfverletzungen. Er wurde bewusstlos aufgefunden. Von André Wilding 21.09.2026, 07:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Fahrt mit dem E-Scooter endete am Sonntagvormittag in Villach mit schweren Verletzungen.

Ein 51-jähriger Villacher war gegen 10.26 Uhr auf dem Geh- und Radweg entlang der Ossiacher Zeile in Richtung Norden unterwegs.

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Der Mann trug keinen Helm. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Kärntner während der Fahrt plötzlich zu Sturz.

Mann blieb bewusstlos liegen

Bei dem Unfall erlitt der 51-Jährige schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes. Nach dem Sturz blieb er bewusstlos liegen.

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Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung des Schwerverletzten. Anschließend wurde der 51-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.