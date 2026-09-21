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Die Rettungskräfte waren rasch vor Ort.
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Zoom.Tirol (Symbolbild)
Schwerer Unfall in Villach

E-Scooter-Fahrer bleibt bewusstlos auf Straße liegen

Ein 51-Jähriger stürzte am Sonntag in Villach mit seinem E-Scooter und erlitt schwere Kopfverletzungen. Er wurde bewusstlos aufgefunden.
André Wilding
Von André Wilding
21.09.2026, 07:42
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Eine Fahrt mit dem E-Scooter endete am Sonntagvormittag in Villach mit schweren Verletzungen.

E-Scooter-Lenker (22) gegen Autoscheibe geschleudert

Ein 51-jähriger Villacher war gegen 10.26 Uhr auf dem Geh- und Radweg entlang der Ossiacher Zeile in Richtung Norden unterwegs.

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Der Mann trug keinen Helm. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Kärntner während der Fahrt plötzlich zu Sturz.

Mann blieb bewusstlos liegen

Bei dem Unfall erlitt der 51-Jährige schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes. Nach dem Sturz blieb er bewusstlos liegen.

14-jähriger E-Scooter-Lenker kollidiert mit Auto

Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung des Schwerverletzten. Anschließend wurde der 51-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

wil,21.09.2026, 07:42
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