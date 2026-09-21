E-Scooter-Fahrer bleibt bewusstlos auf Straße liegen

Eine Fahrt mit dem E-Scooter endete am Sonntagvormittag in Villach mit schweren Verletzungen.
Ein 51-jähriger Villacher war gegen 10.26 Uhr auf dem Geh- und Radweg entlang der Ossiacher Zeile in Richtung Norden unterwegs.
Der Mann trug keinen Helm. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Kärntner während der Fahrt plötzlich zu Sturz.
Bei dem Unfall erlitt der 51-Jährige schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes. Nach dem Sturz blieb er bewusstlos liegen.
Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung des Schwerverletzten. Anschließend wurde der 51-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.