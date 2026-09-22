i Der Fall wurde vom Gericht aufgearbeitet (Symbolbild). iStock Musste vor Gericht Mann stalkte Teenagerin (16) – drohte mit Nacktbildern Was als Kontakt in einem Online-Chat begann, eskalierte immer weiter. Vor Gericht musste sich ein 22-Jähriger nun wegen Stalkings verantworten. Von Österreich Heute 22.09.2026, 14:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren soll ein heute 22-Jähriger eine Jugendliche im Internet verfolgt und massiv unter Druck gesetzt haben. Am Landesgericht Klagenfurt wurde der Mann nun zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt.

Kennengelernt hatten sich der Angeklagte und das heute 18-jährige Opfer vor rund drei Jahren in einem Online-Gruppenchat. Während der 22-Jährige später von einer Art Fernbeziehung sprach, beschrieb die junge Frau den Kontakt als rein freundschaftlich. Als sie den Austausch beenden wollte, soll die Situation eskaliert sein.

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Drohungen mit gefälschten Bildern

Laut Anklage ließ der Angeklagte die Jugendliche nicht in Ruhe, wie "5 Minuten" berichtet. Unter anderem soll er damit gedroht haben, gefälschte intime Bilder von ihr an ihrer Schule zu verbreiten. Doch damit nicht genug: In Nachrichten soll er auch Gewalt angedroht haben. Er kündigte demnach an, die Jugendliche zu vergewaltigen und sowohl sie als auch sich selbst zu töten.

Vor Gericht zeigte sich der 22-Jährige geständig. Er bestätigte mehrere der Vorwürfe und entschuldigte sich bei der jungen Frau. Zudem versicherte er, künftig keinen Kontakt mehr zu ihr aufzunehmen.

Sechs Monate bedingte Haft

Das Gericht verhängte eine sechsmonatige Haftstrafe, die für drei Jahre bedingt nachgesehen wird. Zusätzlich muss der 22-Jährige eine Psychotherapie absolvieren und Bewährungshilfe in Anspruch nehmen.

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Im Prozess wurde außerdem ein Gutachten vorgelegt, das beim Angeklagten eine Autismus-Spektrum-Störung feststellte. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung verzichteten auf Rechtsmittel. Das Urteil ist damit bereits rechtskräftig.