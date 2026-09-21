i Davina ist die Haupterbin ihres Vaters – steckt nun mitten in einem Erbstreit. Puls4/ Ostfilm Er hinterließ ihr alles Tanten klagen – Davina (6) kämpft um Erbe ihres Vaters Familiendrama in Kärnten: Nachdem Davinas Vater starb, wurde sie zur Erbin seines Vermögens ernannt. Ihre beiden Tanten sehen das nicht ein, klagen. Von Österreich Heute 21.09.2026, 12:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftiger Erbstreit rund um Davina (6): 360.000 Euro und den Bauernhof ihres Vaters sollte die kleine Davina erben, nachdem Lukas Junior auf tragische Weise ums Leben kam. Als wäre dieser Schicksalsschlag nicht schon schlimm genug, steckt das Mädchen nun auch noch mitten in einem Erbstreit. Ihre beiden Tanten, die Schwestern des Vaters, klagen gegen die Verlassenschaft. Für die beiden steht fest: Ihnen steht ein Teil des Erbes zu.

Profi hilft Familie

Davinas Mutter Daniela (45) ist schockiert von der Feindseligkeit aus der Familie. Eine der Tanten fordert rund 176.000 Euro, die andere 60.000 Euro. Die beiden Frauen klagen auf ihren Pflichtteil – im Testemant des vestorbenen Großvaters, ist jedoch klar festgehalten: Diesen hatten sie zu Lebzeiten bereits bekommen! Der Fall geht vor Gericht – Daniela holt sich neben ihrem Anwalt Michael Sommer Hilfe von Erbrechtsprofi Hubert Niedermayr.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Erbrechtliche Streitigkeiten sind, sofort nach Ehescheidungen, fast mehr Psychologie als Recht Es kommt sehr, sehr darauf an, herauszuarbeiten, welche Kränkungen hat es in der Vergangenheit gegeben", weiß der Prof mit solch schwierigen Themen umzugehen.

Die Bilder des Tages i ?

Tragischer Unfall

Dass von der Familie kein Rückhalt kommt, trifft Davina und Daniela besonders, müssen sie statt mit einem doch nun mit zwei Schicksalsschlägen umgehen. Erst verstarb Davinas Großvater, am 25. August 2023 kam dann Papa Lukas ums Leben.

Als Davina mit ihrer Mutter vom Einkaufen nach Hause kam, fanden die beiden den 41-Jährigen leblos im Pool treiben. Obwohl Daniela mit allen Mitteln versuchte, ihren Partner zu retten, kam jede Hilfe zu spät.

Für die beiden Hinterbliebenen ist vor allem eines wichtig: Sie wollen den Hof behalten, um den sich Lukas liebevoll gekümmert hat. Wie der Streit rund um das Erbe ausgehen soll, erfährt man in der neuen Staffel "Erbstreit" von Ostfilm Filmproduktion und Regisseurin Barbara Lupač auf Puls 4. Ausgestrahlt wird diese am 20.09. ab 21:15 Uhr.