Streit nach Überholmanöver endet mit Faustschlägen

Ein Überholmanöver auf der Keutschacher Straße (L 97) endete am Montag in einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 37-jähriger Radfahrer aus Klagenfurt und ein 16-jähriger Grazer sollen sich dabei gegenseitig mehrere Faustschläge versetzt haben.
Der 37-Jährige war am 21. September kurz nach 16 Uhr mit seinem Fahrrad von Schiefling in Richtung Klagenfurt unterwegs.
Im Freilandgebiet wurde er von einem Pkw überholt. Am Steuer saß ein 19-jähriger Wiener. Bereits während des Überholvorgangs kam es zu Streitigkeiten zwischen dem Autofahrer und dem Radfahrer.
Wenig später musste der 19-Jährige seinen Pkw im Bereich einer Baustelle anhalten. Dadurch traf der Radfahrer erneut auf die Insassen des Autos.
Der 37-Jährige blieb mit seinem Fahrrad rechts neben dem Pkw stehen. Diesmal geriet er mit dem 16-jährigen Beifahrer aus Graz aneinander.
In weiterer Folge dürften sich der Radfahrer und der Jugendliche gegenseitig mehrere Faustschläge versetzt haben. Beide erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades.
Nach der Auseinandersetzung begaben sich die Verletzten selbstständig in ärztliche Behandlung.