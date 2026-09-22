i Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Getty Images (Symbolbild) Wirbel auf der L 97 Streit nach Überholmanöver endet mit Faustschlägen Ein Überholmanöver auf der Keutschacher Straße führte am Montag zu einem Streit. Danach prügelten sich ein Radfahrer (37) und ein 16-Jähriger. Von André Wilding 22.09.2026, 10:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Überholmanöver auf der Keutschacher Straße (L 97) endete am Montag in einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 37-jähriger Radfahrer aus Klagenfurt und ein 16-jähriger Grazer sollen sich dabei gegenseitig mehrere Faustschläge versetzt haben.

Der 37-Jährige war am 21. September kurz nach 16 Uhr mit seinem Fahrrad von Schiefling in Richtung Klagenfurt unterwegs.

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Im Freilandgebiet wurde er von einem Pkw überholt. Am Steuer saß ein 19-jähriger Wiener. Bereits während des Überholvorgangs kam es zu Streitigkeiten zwischen dem Autofahrer und dem Radfahrer.

Bei Baustelle treffen sie erneut aufeinander

Wenig später musste der 19-Jährige seinen Pkw im Bereich einer Baustelle anhalten. Dadurch traf der Radfahrer erneut auf die Insassen des Autos.

Der 37-Jährige blieb mit seinem Fahrrad rechts neben dem Pkw stehen. Diesmal geriet er mit dem 16-jährigen Beifahrer aus Graz aneinander.

Mehrere Faustschläge

In weiterer Folge dürften sich der Radfahrer und der Jugendliche gegenseitig mehrere Faustschläge versetzt haben. Beide erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

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Nach der Auseinandersetzung begaben sich die Verletzten selbstständig in ärztliche Behandlung.