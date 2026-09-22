i Das geplante Luxushotel ist bereits Geschichte – nun gibt es neue Pläne. mountini.at / Screenshot "Kein Investor gefunden" Pläne sind geplatzt! Aus für Luxushotel am Katschberg Das geplante Luxushotel am Fuße des Ainecks wird nicht gebaut. Für das Millionen-Projekt fand sich kein Investor, nun gibt es neue Pläne. Von André Wilding 22.09.2026, 08:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Pläne für eine große Hotelanlage am Katschberg sind vom Tisch. Am Fuße der Aineckbahn sollte eigentlich ein 4S-Hotel im "Alpine deluxe"-Design entstehen. Doch für das Millionen-Projekt konnte kein Investor gefunden werden – das berichtet die "Kronen Zeitung".

Geplant waren auf einer Fläche von 4.000 Quadratmetern mehrere Häuser. Vorgesehen waren insgesamt 13 Zimmer mit 246 Betten, 140 Tiefgaragen-Plätze sowie ein Restaurant, eine Bar-Lounge und ein Wellness-Bereich.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hinter dem Vorhaben stehen Unternehmer Josef Bogensperger und seine Frau Denise. Nun muss das Paar die bisherigen Pläne begraben.

"Für dieses Millionen-Euro-Vorhaben wurde leider kein Investor gefunden", bedauert Bogensperger im Gespräch mit der "Krone".

Neues Projekt bereits geplant

Ganz aufgegeben wird der Standort allerdings nicht. Weil am Katschberg zusätzliche Betten benötigt werden und die Nachfrage vorhanden ist, wollen Bogensperger und seine Frau nun selbst ein anderes Vorhaben umsetzen.

Google Map anzeigen

"Wir haben ein eigenes Projekt auf die Beine gestellt", verrät Bogensperger gegenüber der Tageszeitung weiter.

Ein komplett neues Hotel zu errichten, sei derzeit ein "sportliches Vorhaben". Stattdessen liegt der Fokus nun auf Ferienhäusern: "Wir bauen unser bereits bestehendes Angebot aus. Neben unseren Kauz-Chalets sollen weitere Appartements errichtet werden."

Bis zu 100 neue Betten

Mit dem neuen Projekt sollen rund 60 bis 100 Betten entstehen. Die Umsetzung ist für das kommende Jahr geplant.

Die Bilder des Tages i ?

Heuer wird die Fläche, auf der ursprünglich die große Hotelanlage entstehen sollte, noch als Parkplatz genutzt.