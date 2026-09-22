Pläne sind geplatzt! Aus für Luxushotel am Katschberg

Die Pläne für eine große Hotelanlage am Katschberg sind vom Tisch. Am Fuße der Aineckbahn sollte eigentlich ein 4S-Hotel im "Alpine deluxe"-Design entstehen. Doch für das Millionen-Projekt konnte kein Investor gefunden werden – das berichtet die "Kronen Zeitung".
Geplant waren auf einer Fläche von 4.000 Quadratmetern mehrere Häuser. Vorgesehen waren insgesamt 13 Zimmer mit 246 Betten, 140 Tiefgaragen-Plätze sowie ein Restaurant, eine Bar-Lounge und ein Wellness-Bereich.
Hinter dem Vorhaben stehen Unternehmer Josef Bogensperger und seine Frau Denise. Nun muss das Paar die bisherigen Pläne begraben.
"Für dieses Millionen-Euro-Vorhaben wurde leider kein Investor gefunden", bedauert Bogensperger im Gespräch mit der "Krone".
Ganz aufgegeben wird der Standort allerdings nicht. Weil am Katschberg zusätzliche Betten benötigt werden und die Nachfrage vorhanden ist, wollen Bogensperger und seine Frau nun selbst ein anderes Vorhaben umsetzen.
"Wir haben ein eigenes Projekt auf die Beine gestellt", verrät Bogensperger gegenüber der Tageszeitung weiter.
Ein komplett neues Hotel zu errichten, sei derzeit ein "sportliches Vorhaben". Stattdessen liegt der Fokus nun auf Ferienhäusern: "Wir bauen unser bereits bestehendes Angebot aus. Neben unseren Kauz-Chalets sollen weitere Appartements errichtet werden."
Mit dem neuen Projekt sollen rund 60 bis 100 Betten entstehen. Die Umsetzung ist für das kommende Jahr geplant.
Heuer wird die Fläche, auf der ursprünglich die große Hotelanlage entstehen sollte, noch als Parkplatz genutzt.