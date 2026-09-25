i Symbolfoto iStock Insolvenzwelle geht weiter Mehr als 2 Millionen Euro Schulden – Solarfirma pleite Über die Klagenfurter MSG MySolar GmbH wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Rund 75 Gläubiger und sechs Mitarbeiter sind betroffen. Von Österreich Heute 25.09.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Für unsere Enkelkinder, für unsere Zukunft." Mit diesem Satz wirbt MSG MySolar auf seiner Webseite für die Nutzung kostenloser Sonnenenergie. Wirtschaftlich gibt es für das Klagenfurter Unternehmen nun allerdings keine Zukunft mehr.

Über das Vermögen der MSG MySolar GmbH wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Laut Insolvenzantrag belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 2,262 Millionen Euro. Betroffen sind rund 75 Gläubiger und sechs Mitarbeiter.

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Eine Sanierung des Unternehmens ist offenbar nicht geplant. Laut Insolvenzantrag beabsichtigt MySolar weder, den Betrieb fortzuführen, noch einen Sanierungsplan abzuschließen.

Solar-Markt hat sich stark verändert

Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und plant, vertreibt und errichtet thermische Solaranlagen sowie Photovoltaikanlagen für Privatkunden und Betriebe in ganz Österreich. Doch gerade die Veränderungen auf diesem Markt werden als Ursachen für die Pleite genannt.

Demnach schrumpfe der Markt für Solarthermie weiter, weil diese zunehmend durch Photovoltaik ersetzt wird. Doch auch am Photovoltaik-Markt hat sich die Situation verändert. Nach dem Rekordjahr 2023 befindet sich die Branche laut Insolvenzantrag seit 2024 in einer Konsolidierungs- und Integrationsphase.

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Hinzu kommt demnach, dass Kunden mit Kaufentscheidungen warten und zunächst beobachten, ob Förderungen ein für sie sinnvolles Investment ermöglichen. Gleichzeitig würden günstige Module aus China die Absatzmöglichkeiten österreichischer Anbieter stark beeinflussen. Die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens sei dadurch negativ verlaufen.

Rund eine Million Euro überschuldet

Den Verbindlichkeiten von rund 2,262 Millionen Euro stehen laut den Angaben Vermögenswerte von 1,236 Millionen Euro gegenüber. Damit ergibt sich eine Überschuldung von rund einer Million Euro. Gleichzeitig ist laut Kreditorenverband noch offen, in welchem Ausmaß die angegebenen Vermögenswerte tatsächlich werthaltig sind.

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Auf seiner Webseite beschreibt MySolar Sonnenlicht als "energetisch wertvoll" und kostenlos. Durch Sonnenkollektoren könne die Energie in thermische Energie umgewandelt werden, dabei werde ein Wirkungsgrad von 82 Prozent erreicht.