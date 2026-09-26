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Die Rettungskräfte waren rasch vor Ort.
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Getty Images (Symbolbild)
Straße nach Crash gesperrt

Von Sonne geblendet – Traktorfahrer übersieht E-Biker

Ein 25-Jähriger übersah beim Abbiegen in Feldkirchen einen entgegenkommenden E-Biker (77). Der Pensionist wurde bei der Kollision verletzt.
André Wilding
Von André Wilding
26.09.2026, 13:45
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Ein 25-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen lenkte am Samstag gegen 08.15 Uhr eine landwirtschaftliche Zugmaschine auf der St. Ruprechter Straße in Feldkirchen, aus Richtung Ossiacher Bundesstraße kommend in Fahrtrichtung St. Ruprecht.

Überholmanöver von E-Biker geht schrecklich schief

Von Sonne geblendet

Der 25-Jährige wollte nach links in Richtung Tschwarzen abbiegen. Laut eigenen Angaben übersah er aufgrund der blendenden Sonne einen entgegenkommenden 77-jährigen E-Bike-Fahrer aus dem Bezirk Feldkirchen.

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Es kam zu einer Kollision, wodurch der E-Bike-Fahrer zu Sturz kam. Der 77-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

St. Ruprechter Straße gesperrt

An dem E-Bike entstand Totalschaden. Die durchgeführten Alkotests bei beiden Unfallbeteiligten verliefen negativ.

E-Bikerin (79) nach Kollision mit Bub im Krankenhaus

Während der Unfallaufnahme war die St. Ruprechter Straße im Bereich der Unfallstelle für den gesamten Verkehr gesperrt.

wil,26.09.2026, 13:45
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