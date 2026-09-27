i Ines Buchensteiner muss nun in ein Ausweichquartier ziehen, Günther Nussbaum (rechts) sieht sich die Situation genau an. ProsiebenSat1Puls4 Schwere Baumängel Haus um 180.000 Euro renoviert – nun muss Familie raus In Kärnten wurde ein Traumhaus zum Problem: Nach Sanierungen wurden schwere Baumängel entdeckt. Nun muss Ines mit ihren drei Kindern ausziehen. Von Österreich Heute 27.09.2026, 18:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock für eine Familie aus Kärnten: Rund 180.000 Euro steckte Ines Buchsteiner aus dem Bezirk St. Veit an der Glan in den Zu- und Umbau einer alten Landwirtschaft. Doch wenige Jahre später kam die böse Überraschung: An dem Gebäude wurden gravierende Baumängel festgestellt.

Ein Sachverständiger spricht sogar von Gefahr in Verzug. Teile des Hauses sollen auf morschen Holzbalken errichtet worden sein.

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Familie musste Haus verlassen

Für die dreifache Mutter und ihre Kinder hatte das massive Folgen. Die Familie musste das eigene Zuhause verlassen und lebt seither in einem Ersatzquartier.

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Was genau hinter den Problemen steckt und wie groß die Gefahren tatsächlich sind, soll nun Günther Nussbaum klären. Er macht sich vor Ort ein Bild von der Situation und prüft, ob die Sorgen der Familie berechtigt sind.

So geht es weiter

Der Fall aus Kärnten ist am 27. September auf JOYN und PULS 4 zu sehen. Dann wird vor Ort genauer untersucht, wie die Situation für die Familie einzuschätzen ist.