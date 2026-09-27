i ? Illegale Entsorgung 25 Müllsäcke einfach an Mautstraße abgeladen In Kaning wurden erneut zahlreiche Säcke mit flüssigen und breiigen Speiseresten illegal entsorgt. Vom Verursacher fehlt bisher jede Spur. Von André Wilding 27.09.2026, 10:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Entlang der Langalmtal Straße in Kaning sorgt eine neuerliche illegale Müllentsorgung für Aufsehen. Zwischen 23. und 24. September wurden dort rund 20 bis 25 Müllsäcke abgelagert.

Die Säcke waren mit flüssigen beziehungsweise breiigen Speiseresten gefüllt. Abgelegt wurden sie entlang der Mautstraße im Freilandgebiet von Kaning in der Gemeinde Radenthein.

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Säcke mehrfach verpackt

Es handelt sich nicht um den ersten derartigen Vorfall. Auch dieses Mal waren die Müllsäcke besonders verpackt: Die Säcke mit den Speiseresten steckten jeweils in mindestens drei bis vier weiteren Säcken.

Bereits bei früheren Vorfällen war auf diese Weise vorgegangen worden.

Verursacher weiterhin unbekannt

Wer hinter den wiederholten illegalen Ablagerungen steckt, ist bisher nicht bekannt. Hinweise auf den Verursacher konnten bislang nicht ermittelt werden.

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Damit bleibt vorerst offen, wer die zahlreichen Säcke mit Speiseresten entlang der Langalmtal Straße abgelegt hat.