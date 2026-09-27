21-jährige Frau erlebt wochenlanges Martyrium

Ein 29-jähriger Mann aus Wolfsberg steht im Verdacht seine 21-jährige Lebensgefährtin über mehrere Wochen hindurch psychisch und physisch misshandelt zu haben.
Unter anderem soll er sie mit einem Messer mit dem Umbringen bedroht, ins Gesicht geschlagen, auf sie eingetreten und an den Haaren gerissen haben und ihr Verletzungen unbestimmten Grades zugefügt haben.
Die Schwester des Opfers erstattete am Samstag in den Nachtstunden Anzeige bei der Polizei. Aufgrund seiner schweren Alkoholisierung war eine sofortige Einvernahme nicht möglich.
Es wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie vorläufige Waffenverbot ausgesprochen.
Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe
Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555
Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247
Rat auf Draht: 147
Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20
Polizei-Notruf: 133
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Nach Kontaktierung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde gegen den 29-jährigen eine Festnahmeanordnung ausgesprochen. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht.
Die Einvernahme und weitere Ermittlungen folgen.