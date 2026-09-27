i Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall bereits aufgenommen. APA-Images / APA / GEORG HOCHMUTH (Archiv, Symbolbild) Geschlagen, getreten, bedroht 21-jährige Frau erlebt wochenlanges Martyrium Ein 29-Jähriger soll seine Lebensgefährtin (21) über Wochen misshandelt und mit dem Umbringen bedroht haben. Der Mann wurde festgenommen. Von André Wilding 27.09.2026, 14:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 29-jähriger Mann aus Wolfsberg steht im Verdacht seine 21-jährige Lebensgefährtin über mehrere Wochen hindurch psychisch und physisch misshandelt zu haben.

Mit Umbringen bedroht

Unter anderem soll er sie mit einem Messer mit dem Umbringen bedroht, ins Gesicht geschlagen, auf sie eingetreten und an den Haaren gerissen haben und ihr Verletzungen unbestimmten Grades zugefügt haben.

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Die Schwester des Opfers erstattete am Samstag in den Nachtstunden Anzeige bei der Polizei. Aufgrund seiner schweren Alkoholisierung war eine sofortige Einvernahme nicht möglich.

Es wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie vorläufige Waffenverbot ausgesprochen.

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555 Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247 Rat auf Draht: 147 Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20 Polizei-Notruf: 133 Hier weiterlesen: Expertin gibt konkrete Tipps: Kontrolle, Eifersucht - wann der Alarm schrillen sollte >

Ermittlungen laufen

Nach Kontaktierung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde gegen den 29-jährigen eine Festnahmeanordnung ausgesprochen. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht.

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Die Einvernahme und weitere Ermittlungen folgen.