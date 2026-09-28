Schwarze "Halloween-Pizza" sorgt für Aufsehen

Der Hersteller Gustavo Gusto bringt schon vorm Gruselfest eine limitierte "Halloween Pizza" mit nahezu schwarzem Boden in die Supermarktregale.
"Unser Geisterwerk ist eine echt schaurige Tiefkühlpizza. Eine Pizza aus Frankensteins Ofen mit geheimnisvoll dunklem Teig, Salami nach Chorizo-Art, Grillpaprika und schnittfestem, laktosefreiem Mozzarella", sagt Markenchef Michael Götz.
Insgesamt werden nur 250.000 Stück produziert. Erhältlich ist die Sonderedition ab dieser Woche (KW 40) bei Billa Plus, so das Unternehmen auf "Heute"-Anfrage, solange der Vorrat reicht.
Für die dunkle Färbung des Teigs wird schwarze Karotte verwendet. Die ungewöhnliche Optik soll damit ohne künstliche Farbstoffe entstehen.
Hergestellt wird die Halloween-Pizza nach demselben Verfahren wie die regulären Sorten des Unternehmens. Nach Angaben des Herstellers bekommt der Teig eine längere Reifezeit, wird von Hand geformt und anschließend bei etwa 400 Grad auf Stein vorgebacken.
Ob die schwarze Pizza nach dem Ende der Aktion erneut angeboten wird, ist nicht bekannt. Mit der Halloween Pizza setzt Gustavo Gusto die Reihe außergewöhnlicher Limited Editions fort. So erschien im vergangenen WM-Sommer eine exklusive "ITALIA ’90 Edition".