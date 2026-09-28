Gustavo Gusto." fetchpriority="high" /> i Die auf 250.000 Stück limitierte "Halloween-Pizza" von Gustavo Gusto. Gustavo Gusto GmbH & Co. KG Streng limitiert Schwarze "Halloween-Pizza" sorgt für Aufsehen Passend zu Halloween bringt Gustavo Gusto eine Tiefkühlpizza mit dunklem Teig auf den Markt. Die Grusel-Edition ist streng limitiert. Von Team Wirtschaft 28.09.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Hersteller Gustavo Gusto bringt schon vorm Gruselfest eine limitierte "Halloween Pizza" mit nahezu schwarzem Boden in die Supermarktregale.

"Unser Geisterwerk ist eine echt schaurige Tiefkühlpizza. Eine Pizza aus Frankensteins Ofen mit geheimnisvoll dunklem Teig, Salami nach Chorizo-Art, Grillpaprika und schnittfestem, laktosefreiem Mozzarella", sagt Markenchef Michael Götz.

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Insgesamt werden nur 250.000 Stück produziert. Erhältlich ist die Sonderedition ab dieser Woche (KW 40) bei Billa Plus, so das Unternehmen auf "Heute"-Anfrage, solange der Vorrat reicht.

Für die dunkle Färbung des Teigs wird schwarze Karotte verwendet. Die ungewöhnliche Optik soll damit ohne künstliche Farbstoffe entstehen.

Pizza aus "Frankensteins Ofen"

Hergestellt wird die Halloween-Pizza nach demselben Verfahren wie die regulären Sorten des Unternehmens. Nach Angaben des Herstellers bekommt der Teig eine längere Reifezeit, wird von Hand geformt und anschließend bei etwa 400 Grad auf Stein vorgebacken.

Ob die schwarze Pizza nach dem Ende der Aktion erneut angeboten wird, ist nicht bekannt. Mit der Halloween Pizza setzt Gustavo Gusto die Reihe außergewöhnlicher Limited Editions fort. So erschien im vergangenen WM-Sommer eine exklusive "ITALIA ’90 Edition".