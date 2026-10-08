i Ab sofort in der Lidl Plus App: Punkte sammeln und flexibel gegen mehr als 270 Belohnungen oder Rabatte eintauschen. Lidl Österreich Neues System Änderung bei Lidl gilt für alle Kunden in Österreich Lidl Österreich führt neue Treuepunkte in der Lidl Plus App ein. Kunden können sie gegen Gratis-Produkte, Gutscheine oder eine Vignette eintauschen. Von André Wilding 08.10.2026, 07:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lidl Österreich erweitert die beliebte Lidl Plus App um die neuen "Lidl Punkte". Ab sofort sammeln Kund:innen bei jedem Einkauf über die App wertvolle Punkte, die flexibel gegen Belohnungen wie Gratis- Artikel, Ꞓ-Gutscheine oder eine Jahres-Vignette eingelöst werden können. Zum Start gibt es für alle Nutzer 70 Punkte geschenkt.

Kunden entscheiden selbst

Das neue Programm setzt vor allem auf Flexibilität: Lidl Plus Nutzer:innen entscheiden selbst und können frei aus den Belohnungen im Punktestore wählen. Eine Kaisersemmel kostet beispielsweise nur 20 Punkte.

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Highlight zum Start des neuen Programms ist eine kostenlose Jahres-Vignette für 1.000 Lidl Punkte. Regelmäßige "Punkte-Booster", wie etwa Aktionen für doppelte Punkte, lassen das Guthaben zusätzlich noch schneller wachsen.

Mit der Lidl Plus App bei jedem Einkauf Punkte sammeln und gegen mehr als 270 Belohnungen eintauschen. Lidl

"Next Level"

Über zwei Millionen Kunden nutzen österreichweit bereits die beliebte Lidl Plus App. "Mit den Lidl Punkten gehen wir den nächsten Schritt in der Evolution von Lidl Plus", erklärt Martin Alles, CCO von Lidl Österreich.

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Und weiter: "Wir wollen unseren Kunden täglich einen maximal günstigen Einkauf ermöglichen. Wichtig ist dabei: Die gewohnten Lidl Plus Rabatte und maßgeschneiderten Gutscheine bleiben natürlich bestehen, die Punkte werden zusätzlich gesammelt. Das Punktesammeln geht automatisch ganz nebenbei. Die echte Stärke liegt in der Flexibilität: Unsere Kundinnen und Kunden entscheiden selbst, wann und wofür sie ihre gesammelten Punkte nutzen. Das beweist darüber hinaus einmal mehr: Lidl lohnt sich."