i Taco Bell ist endlich in Deutschland verfügbar. Glomex Teaser Eröffnung noch heuer 2 Taco-Bell-Filialen entstehen ganz nah an Österreich Taco Bell ist seit wenigen Tagen endlich offiziell in Deutschland am Start. Noch heuer folgen zwei Filialen in München – ganz nah an Österreich. Von Newsdesk Heute 07.10.2026, 20:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Darauf haben Fast-Food-Fans lange gewartet: Seit wenigen Tagen ist Taco Bell endlich offiziell in Deutschland am Start. Am 3. Oktober eröffnete in Köln das erste regulär zugängliche Restaurant der US-Kette. Und jetzt geht die Expansion richtig los.

Besonders spannend für österreichische Taco-Fans: Noch heuer sollen gleich zwei Taco-Bell-Filialen in München eröffnen. Geplant sind Restaurants in den Riem Arcaden im Osten der Stadt sowie im neuen Stadtteil Freiham im Westen.

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Die Eröffnungen waren ursprünglich für September und Oktober vorgesehen, jetzt soll es Jahresende 2026 sein. Hinter den beiden Filialen steht die LHG Holding, die sich die Gebietsrechte für Taco Bell in Bayern gesichert hat.

Weitere Filialen in Bayern geplant

Bei zwei Restaurants soll es allerdings nicht bleiben. Bis 2031 will der Betreiber mindestens 15 Taco-Bell-Standorte in Bayern aufbauen. Neben weiteren Filialen im Raum München stehen dabei auch Nürnberg und Passau auf dem Plan.

Vor allem Passau dürfte für österreichische Taco-Bell-Fans interessant werden. Die bayerische Stadt liegt unmittelbar an der Grenze zu Oberösterreich. Wann dort der erste Taco Bell aufsperrt, steht derzeit allerdings noch nicht fest.

Taco Bell ist vor allem in den USA eine echte Fast-Food-Größe. Die 1962 in Kalifornien gegründete Kette setzt auf Tex-Mex-Gerichte wie Tacos, Burritos, Quesadillas und Nachos. Weltweit gibt es mittlerweile mehr als 8.000 Restaurants. Hinter Taco Bell steht Yum! Brands, zu dem auch KFC und Pizza Hut gehören.

Langer Anlauf für Deutschland

Der Start in Deutschland hatte sich zuvor deutlich verzögert. Bereits 2024 waren große Expansionspläne bekannt geworden, der damalige Anlauf scheiterte jedoch. Zwar gab es Taco Bell in Deutschland bereits auf US-Militärstützpunkten, diese Restaurants waren für die breite Öffentlichkeit aber nicht zugänglich.

Mit der Eröffnung in Köln hat sich das nun geändert. Und mit den beiden geplanten Standorten in München rückt Taco Bell noch heuer ein gutes Stück näher an Österreich. Noch näher könnte die Kult-Kette künftig mit Passau kommen. Ein Taco Bell direkt an der oberösterreichischen Grenze ist bereits Teil der Expansionspläne.