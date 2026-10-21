i Weltweit müssen fast 72.700 VW-Elektroautos wegen fehlerhafter Batteriezellen in die Werkstatt. (Symbolbild) istock Mehr als 70.000 Fahrzeuge Brandgefahr! VW ruft weltweit Elektroautos zurück Großer Rückruf bei Volkswagen! Weltweit müssen fast 72.700 Elektroautos wegen fehlerhafter Batteriezellen in die Werkstatt. Es besteht Brandgefahr. Von Newsdesk Heute 21.10.2026, 07:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zehntausende Elektroautos müssen wegen möglicher Brandgefahr zurück in die Werkstatt! Volkswagen ruft weltweit knapp 72.700 Fahrzeuge zurück. Grund dafür sind Mängel an den Batterien, die im schlimmsten Fall einen Brand auslösen könnten. In Deutschland sind rund 10.000 Autos betroffen, wie die deutsche "Bild" berichtet.

Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) betrifft der Rückruf die VW-Modelle ID.3, ID.4, ID.7 und ID. Buzz aus den Baujahren 2022 bis 2025. Auch der zwischen 2022 und 2024 produzierte Cupra Born ist betroffen.

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Batterien könnten Feuer fangen

Bei internen Überprüfungen stellte VW fest, dass einzelne Batteriezellen aufgrund von Produktionsfehlern bei Zulieferern nicht den Qualitätsanforderungen entsprechen. "In seltenen Fällen kann dies zu einer erhöhten thermischen Belastung dieser Batterien führen, im Extremfall könnte ein Brand entstehen", erklärte der Konzern.

Bis zur Kontrolle in der Werkstatt dürfen betroffene Fahrzeuge nur noch auf maximal 80 Prozent geladen werden. Zudem sollen Warnaufkleber angebracht werden. Bei manchen Autos wird die Ladekapazität automatisch begrenzt.

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Softwareupdate könnte ausreichen

Die Fahrzeughalter werden per Brief informiert. In den Werkstätten wird anschließend geprüft, ob Batteriemodule ausgetauscht werden müssen oder ein Softwareupdate genügt. Erst nach einer positiven Überprüfung darf die Ladebegrenzung aufgehoben werden. Schäden an Personen oder Fahrzeugen waren dem KBA zunächst nicht bekannt.

Für VW ist es bereits der nächste große Rückruf: Ende September mussten weltweit über fünf Millionen Autos wegen einer korrosionsanfälligen Schraube an der Lenkung zurückgerufen werden, darunter fast 1,4 Millionen in Deutschland. Im März waren zudem mehr als 90.000 Fahrzeuge von VW und Cupra wegen Batterieproblemen betroffen, davon 28.000 in Deutschland.